民進黨提名4立委，16日聯合造勢，舉辦「少年拚、彰化贏」，世代同行彰化大隊成立大會。（吳敏菁攝）

民進黨副秘書長林飛帆強調台灣自由民主的可貴。（吳敏菁攝）

蔡英文彰化競總青年部今日於彰化市成功社區活動中心舉辦「世代同行彰化隊」成立大會，號召年輕人一起返鄉投票，民進黨副秘書長林飛帆強調台灣自由民主的可貴，年輕人對未來有這麼深沉擔憂，是因台灣站在全世界抵抗威權擴張的最前線，呼籲年輕世代支持民進黨不是盲目，而是批判民進黨，帶領民進黨往正確、對的和希望的方向前進。

這場「少年拚、彰化贏」世代同行彰化大隊成立大會，民進黨提名４席立委陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠和陳素月等全到場，彰化市長林世賢、前社會處長黃淑娟等也都全程參加。

民進黨副秘書長林飛帆指出，面對中國對台文攻武嚇，民進黨絕對堅持台灣主體性，「台灣未來沒有任何走向一國兩制的可能性」。

林飛帆表示，過去一段時間民進黨確實讓年輕世代讓人擔憂，但民進黨正在改變、已經改變，需要推往向前，不希望是盲目支持，而是帶著理念、價值去支持，幫助民進黨往清晰的方向前進，大家都不會讓這是一場最後選舉、國會也要過半。

立委參選人與青年一起贈送台灣禮物。陳秀寶表示，多次發文聲援香港，要當年輕人最安穩有力的後盾。黃秀芳指出，這次競選主軸包含「保護國家堅持主權」。洪宗熠表示，一起選出維護台灣主權的總統，支持蔡英文及民進黨國會過半。陳素月說，唯有在自由民主制度下，每個人的生命財產才可受到保障。

蔡英文彰化競總青年部主任楊子賢指出，彰化是全台選情關鍵指標，也是民間推動社會運動的起源地，面對這場攸關台灣未來的選戰，呼籲青年加入行列。

(中時 )