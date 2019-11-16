蔡賴今晚合體，蔡英文臉上表情豐富，反觀賴神表情很僵，一副若有所思。（柯宗緯攝）

蔡賴今晚合體，蔡英文臉上表情豐富，反觀賴神表情很僵，一副若有所思。（柯宗緯攝）

賴神自己助講時，表情較為自然，也有笑容。（柯宗緯攝）

賴神自己助講時，表情較為自然，也有笑容。（柯宗緯攝）

前行政院長賴清德與蔡英文總統今（16）日晚間在高雄合體，連袂出席蔡英文連任高雄競總成立大會，雖然沒有外傳宣布「蔡賴配」，已令支持者為之振奮。不過，賴在自己助講時表情豐富，有說有笑，而在小英上台後，幾乎面無表情，一副若有所思貌，民進黨究竟成功整合沒？或許一切盡在不言中。

賴清德在個人助講致詞時直呼，這場選舉是為台灣之戰，痛批這些年中國不折手段，處處打壓台灣；大陸國家主席習近平提出的「習5點」，根本是要併吞台灣，呼籲支持者這次要選舉要捍衛台灣主權、守護台灣民主。

賴清德表示，這些年大家感觸很深，中國不折手段對付台灣，包括挖角邦交國，不讓參加世界行政組織、世界民航組織，就連世界衛生組織也不給參加，連美國都看不下去，歐美都替台灣打抱不平。

賴清德說，特別是今年習近平公開提出習5點，更證明92共識並非國民黨說的有一中各表空間，只有一國兩制，大家難道要一國兩制的安排嗎？絕對不要。

賴清德認為，這場選舉第一個定位捍衛台灣的主權，絕對不做第二個香港，不答應跟中國簽署和平協議，中國不是要單純的和平

而是要併吞台灣，明年選舉一定要進入投票所，捍衛台灣主權。

他也提到，最近香港事件很多好朋友關心及憂心，大家很不捨，香港人口才700萬人，但是7月遊行一次人潮超過100萬人，因為他們要追求英國時代所享受的民主生活，最近香港警察已經進入大學抓人，甚至發射催淚彈攻擊人民。

賴清德直說，這次選舉第二目標就是守護台灣的民主，大家在關心香港、支持香港追求民主的同時，也要維護台灣的民主制度，也呼籲台南、高雄這兩個民主聖地一定要贏，高雄立委「八仙過海」，國會過半才能打底，不分區要支持民進黨。

賴清德最後也稱，去年高雄選舉結果讓全台灣人很意外，事後他也問過高雄朋友怎會發生這種事，大家都說「阿災（不知道）」，讓他感慨說「新的不來，不知到舊的好珍惜」。因此，要大家明年一定要到投票所支持蔡英文連任。

不過，在蔡英文大進場後，蔡賴同框，相較於蔡英文總是笑盈盈，一下誇張張大嘴巴，興奮之情溢於言表，反觀一旁的賴清德則是面無表情，有氣無力喊「凍蒜」，一臉心不在焉。只能說，賴神心事誰能知，蔡賴到底合不合，或許只有賴清德最清楚。

(中時 )