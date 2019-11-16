美國總統川普15日特赦三名軍官，其中一人被控戰爭罪成立，一人是殺害塔里班嫌犯的特種部隊，第三人是謀殺戰俘的海豹突擊隊員，特赦後恢復原有的軍階。反對者認為，川普無視警告，濫用憲法授與總統的權力特赦犯罪軍人，可能破壞軍法威信。

獲特赦的前陸軍中尉羅倫斯（Clint Lorance），涉嫌2012年指示士兵，向3名沒有持械的阿富汗男子開槍，其中2人身亡。他事後被判二級謀殺罪成立，判刑19年，現已服刑6年。白宮指很多國民尋求行政赦免羅倫斯，包括在白宮網站聯署的12.4萬人、多名國會議員等。

另一獲特赦的陸軍特種部隊前成員高斯泰因（Matt Golsteyn），被控2010年預謀殺害一名涉嫌製造炸彈的塔里班嫌犯。

第三人是海豹突擊隊成員蓋拉格（Edward Gallagher），他被控多項罪名，包括在伊拉克作戰期間，槍殺一名沿著河岸行走的年輕女性、用狙擊槍打死一名長者，以及刺死一名受傷被俘的伊斯蘭國（IS）囚犯，但法官判定罪名不成立，但在戰俘屍體旁自拍並上傳網路則被判有罪。他受審期間已完成4個月的刑期，但仍遭降職，影響薪資津貼。川普恢復他判刑前的「E-7」職等。

(中時 )