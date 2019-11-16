韓國瑜上台致詞，拜託民眾把選票集中，全力支持立法委選參選人陳明義，總統則要投給「全台灣最黑的男人韓國瑜」（戴上容攝）

國民黨總統參選人韓國瑜16、17日拜訪新北，韓國瑜16日下午3時於新莊陽光草坪為新北市第四選區立委參選人陳明義聯合競選總部成立站台，韓一到現場，現場民眾立刻歡聲雷動，大呼「韓國瑜總統好」、「韓國瑜凍蒜」，韓也熱情與支持者握手、合影，大展親和力。

韓國瑜上台致詞，拜託民眾把選票集中，全力支持立法委選參選人陳明義，總統則要投給「全台灣最黑的男人韓國瑜」，他表示台灣不能再等，要迅速振興經濟、辦好教育、尋求良善的國際生存空間，並一定要翻轉台灣的未來，他強調「投韓國瑜、陳明義就是投自己一票，就是投台灣的繁榮經濟一票，就是投中華民國的未來一票」。

韓國瑜話鋒一轉指出，民進黨從當選前號稱「清廉勤政、愛鄉土、有夢最美希望相隨，變成愛金錢、愛權力、愛自己，讓台灣人已經不敢有夢想。」他重批民進黨執政不守承諾，並表示台灣人一定要改變。

韓國瑜表示，「傾聽之旅」他採取完全不一樣的路線，從南部逐漸往上，過程中他深感台灣的美好，但是也深刻體會民眾內心因為民進黨執政感到非常不安，基層人民生活過得非常辛苦，他呼籲「大家一定要翻轉政權」。

(中時 )