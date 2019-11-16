韓國瑜（中）表示國民黨重新執政，將更謙卑傾聽民眾心聲，並投資年輕人、做牛做馬而不會作威作福，希望給國民黨一個機會，讓新北立委選舉全壘打。(陳怡誠攝)

國民黨總統參選人韓國瑜今(16)日晚間7時至土城替新北市立委參選人林金結站台，呼籲民眾把票投給國民黨，他們會為民眾做牛做馬。(張睿廷攝)

韓國瑜今（16）日晚間18時40分來到土城為立法委員參選人林金結站台，除林金結外，新北市立委參選人林國春、柯志恩、黃志雄、羅明才也都到場，像是變相的國民黨立委聯合競選大會，現場上萬人揮舞著國旗大喊「韓國瑜凍蒜、林金結凍蒜」，氣氛相當熱絡。

韓國瑜表示，自己在土城這裡當兵，對這裡有很多感情，非常喜歡土城、三峽這個地區。

韓國瑜提到，3年多前台灣人讓民進黨完全執政，但現在交出什麼樣的成績單？要民眾好好思考，未來的路要怎麼走。

韓又批，民進黨執政後，外交越來越差，教育課綱亂改、一例一修讓資方、勞方全盤皆輸。

韓國瑜強調，民進黨沒辦法帶台灣進步，請民眾把票投給韓國瑜，讓他帶領台灣走向更好的未來。

最後韓提到，國民黨受過傷、摔過跤，國民黨曾經沒傾聽民眾心聲，所以下台，但他今天保證，只要民眾給他還有國民黨立委機會，他們一定會抱著最謙虛的心，為人民做牛做馬。

(中時 )