韓國瑜今（16）日晚間18時40分來到土城為立法委員參選人林金結站台，除林金結外，新北市立委參選人林國春、柯志恩、黃志雄、羅明才也都到場，像是變相的國民黨立委聯合競選大會，現場上萬人揮舞著國旗大喊「韓國瑜凍蒜、林金結凍蒜」，氣氛相當熱絡。
韓國瑜表示，自己在土城這裡當兵，對這裡有很多感情，非常喜歡土城、三峽這個地區。
韓國瑜提到，3年多前台灣人讓民進黨完全執政，但現在交出什麼樣的成績單？要民眾好好思考，未來的路要怎麼走。
韓又批，民進黨執政後，外交越來越差，教育課綱亂改、一例一修讓資方、勞方全盤皆輸。
韓國瑜強調，民進黨沒辦法帶台灣進步，請民眾把票投給韓國瑜，讓他帶領台灣走向更好的未來。
最後韓提到，國民黨受過傷、摔過跤，國民黨曾經沒傾聽民眾心聲，所以下台，但他今天保證，只要民眾給他還有國民黨立委機會，他們一定會抱著最謙虛的心，為人民做牛做馬。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。