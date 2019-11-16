儘管擁有接近滿場的球迷進場助威，富邦勇士從SBL「跳槽」ABL(東南亞職籃)的首戰，仍然贏得驚險萬分！幸好靠著末節3名洋將幾乎打滿，以及「野獸」林志傑讀秒階段4罰中3，富邦才以95比91險勝澳門黑熊，沒讓開幕戰就吞敗。

「還是必須依賴3洋將的比賽，儘管我在前3節讓3洋將輪流上陣，卻沒辦法把領先差距拉開，賽前就知道對方洋將很會得分，仍然還是沒守好，」富邦總教練許晉哲說，「勝負關鍵還是第4節，還好我們及時改變策略(派出3洋將)。」

事實上，富邦此役確實靠著3洋將末節瘋狂取分，才有辦法贏下開幕戰，整場比賽下來，許晉哲幾乎只用7人輪替，除了林志傑攻下21分、蔡文誠13分，其餘本土球員得分都沒超過3分，但這就是ABL的現實，不靠洋將就很難贏球。

但起碼此役仍是林志傑相隔10年以上時間重返台灣籃壇的第1戰，讓他仍然成為整場比賽最受關注的球星，只要他一換上場，或是把球投進，全場都會響起如雷歡呼，畢竟台灣球迷已經有段很長時間，沒看林志傑在國內聯賽打球了。

「我們一開賽表現還不錯，可惜後來有點沒溝通好，才讓對方追上，幸好最後有堅持住，」林志傑表示，「我只要上場就不會想自己得了幾分，只想上去做好自己的角色，且把教練交代的任務做好，這僅是第1場，我們會越來越好。」

林志傑坦承，畢竟這是他和富邦隊友首次參加ABL，還要適應的東西很多，「無論是比賽強度、裁判尺度或攻守節奏，我們都須趕緊適應，找回我們正常打的方式！」蔡文誠也說，「打ABL很像在打國際賽，前往客場作戰必定很難打。」

起碼富邦在台北和平館的開幕戰吸引接近爆滿球迷進場，不管其中到底有多少人是靠「動員」的，但開幕戰的氣勢還是勉強做了起來，比起上季SBL現場的「慘狀」，或許富邦跳槽ABL也算被形勢所逼的吧！

(中時電子報)