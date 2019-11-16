賴清德前往300多年歷史的萬和宮參拜，受到董事長蕭清杰帶領全體理監事熱情歡迎。（陳世宗攝）

賴清德呼籲大家要把政黨票投給民進黨，讓民進黨在國會過半，蔡英文政府才能推動政策。（陳世宗攝）

前行政院長賴清德１６日到台中市，一連參訪四家廟宇，包括西屯區的永安宮、南屯區的水安宮、萬和宮和文昌廟，並到南屯老街參訪多個店家，為立委候選人張廖萬堅賣力輔選，都受到廟方和大批信眾的熱情歡迎，許多人搶著要簽名和合照，也希望賴清德當更上一層樓，與蔡英文總統共同帶領大家顧好民主自由和主權。賴清德拜託大家全力支持蔡英文總統和張廖萬堅立委雙雙當選，也呼籲政黨票要投給民進黨，讓民進黨在國會過半好做事。

賴清德１６日中午首站來到台中市西屯區水堀頭的永安宮，這裡供奉主神是三府王爺，受到廟方和大批民眾的熱烈歡迎，市議員林祈烽、福和里長李鳳珍、廣福里長吳棟財等多位里長到場支持，賴清德抵達永安宮之後，該廟宮董事長也是福安里里長的張清和，帶領賴清德、張廖萬堅委員參拜。

張廖萬堅表示，他一直敬佩賴院長清廉和專業，以及對台灣的使命感，此外，總統黨內初選後第一天，賴清德打電話給他，表示身為醫師知道如何救國，如今初選過了，要全力支持蔡英文總統連任，這種民主風度令他非常欽佩。

賴清德說，他當過行政院長，很清楚立委的表現，張廖萬堅是第一名的立委，在公督盟評鑑連續4次得到第一名，這是非常不容易的事，而張廖在有關教育及文化議題上的關注，更是用心，迄今捐出2萬多冊圖書給學校，也為西屯及南屯30多所學校，爭取60多項校園設備更新，這更是難能可貴。

賴清德指出，立委對地方的服務好不好，里長最清楚，今天有十多位里長前來支持，足於說明張廖萬堅在地方服務的認真專業。

賴清德接著轉往文心路一段的水安宮，市議員張耀中、何文海、 春社里長李志洋、田心里長吳碧珣、惠中里長曾善、同心里長蔡保秀、前立委劉文慶、何敏豪和大批的民眾到場迎接。水安宮董事長鄭益財陪同賴清德、張廖萬堅等人進廟參拜， 賴清德再次表示，張廖萬堅就是孩子王，對教育、體育非常重視，例如實驗三法、國民體育法的通過，都是張廖萬堅推動完成的。

一行人隨後前住知名的南屯老街巡禮，在犁頭店文化會人員的導覽下，參訪中南糙米麩店、角間茶藝館、林金生香餅店以及阿有麵店，這些店家都有著相當長的歷史，賴清德表示很敬佩，也希望民眾多多前來南屯老街逛逛，享受老街的文化。

賴清德接著前往有著三百多年歷史的萬和宮，董事長蕭清杰帶領全體理監事熱情接待，蕭清杰贊許賴清德非常親民，兩年多前台南大地震，萬和宮捐款救助，後來賴清德市長親自到萬和宮答謝，萬和宮長期公益捐款，印象中，賴清德是唯一一位親自前來致謝的縣市長。

賴清德表示，未來台南重建大樓辦理入厝喜的時候，會邀請萬和宮理監事到台南吃湯圓，再次表達感謝之意。。

賴清德、張廖萬堅最後來到文昌廟，廟方總幹事陳火城陪同廟參拜，桃園市長鄭文燦知道賴清德在文昌廟，也特別趕來見面，隨即一同前往黃國書立委的競選總部成立大會站台力挺。賴清德多次強調，此次選舉政黨票很熱門，很多政黨都在搶，他呼籲大家要把政黨票投給民進黨，讓民進黨在國會過半，蔡英文政府才能推動政策。

(中時 )