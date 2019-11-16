新北三重中興橋16日下午一時許發生死亡車禍，中興橋往三重方向下橋處1輛貨車與2自小客車發生擦撞，造成一名坐在副駕駛座的女性被燒死在車內。

聯合新聞網報導，不幸被燒死的女子，原本是要和男友出門購物，意外發生時男駕駛自己爬出脫困後，看著翻覆的車子起火，他急著想救出女友，卻奈何扳不動壓住女友的車體，眼睜睜的看起火勢越來越大吞噬女友。

警消今天下午接獲通報時趕往車禍現場救援，初步了解為貨車與2小客車發生車禍，其中1輛小客車翻覆並且起火冒煙，同時也造成中興橋雙向交通嚴重塞車。

(中時電子報)