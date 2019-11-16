出門購物成死劫 他無力救人只能眼看著女友被活活燒死 19:562019/11/16 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中興橋車禍引火燒車，女副駕駛當場身亡。（圖／讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北三重中興橋16日下午一時許發生死亡車禍，中興橋往三重方向下橋處1輛貨車與2自小客車發生擦撞，造成一名坐在副駕駛座的女性被燒死在車內。 聯合新聞網報導，不幸被燒死的女子，原本是要和男友出門購物，意外發生時男駕駛自己爬出脫困後，看著翻覆的車子起火，他急著想救出女友，卻奈何扳不動壓住女友的車體，眼睜睜的看起火勢越來越大吞噬女友。 警消今天下午接獲通報時趕往車禍現場救援，初步了解為貨車與2小客車發生車禍，其中1輛小客車翻覆並且起火冒煙，同時也造成中興橋雙向交通嚴重塞車。 中興橋2車相撞翻車起火 40歲女副駕燒死車內 (中時電子報) #女友 #車禍 #中興橋 #小客車 #貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 大貨車扯工地電線 路邊2電線桿傾倒 16:062019/11/13 社會 提千元禮盒見家長 女友父怒逼分手 09:572019/11/14 日常 台2線驚傳車禍 兩車對撞車頭全毀 14:322019/11/14 社會 新北警大型重機宣導 呼籲騎乘大型重機安全 15:052019/11/14 社會 他免稅店買PRADA包送女友 拆開後氣炸 15:252019/11/14 生活 許孟哲黑森林求婚女友 趙孟姿撇「好孕到」 15:562019/11/14 娛樂 自小客車撞阿里山森鐵工程車 上午一班列車取消 11:022019/11/15 社會 為女友換車買房 他看著她上了別人的賓士... 00:242019/11/16 社會 報復劈腿！他竟割下面炸給女友吃 13:592019/11/16 日常 中興橋2車相撞翻車起火 40歲女副駕燒死車內 14:072019/11/16 社會 社會熱門新聞 鹿港堆放木棧板工廠烈焰沖天 染紅半邊天 - 社會 獨家》陸軍關指部少校離奇暴斃營區 軍方調查中 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 稱7女兒不孝 獨子繼承近億遺產爆爭產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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