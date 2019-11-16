活動包括「油鍋起火，蓋是英雄」等互動式攤位，吸引許多民眾親自操作體驗。(北市消防局提供／林郁平台北傳真)

北市消防局與台北市立南門國民中小學，16日在該校籃球場及操場共同舉辦「南門國中小聯合校慶」暨「視訊119減災手牽手」防災園遊會，現場結合各式防災宣導攤位，讓民眾及學生對防災及居家防火安全有更深一層的體認。

消防局表示，南門國民中小學為北市歷史悠久的百年老校之一，本次適逢該校校慶，一起合作舉辦中正區防災園遊會，將各項消防防災知識藉由園遊會攤位形式宣導，使民眾可以寓教於樂。

活動包括「安裝住警器，防災好心安」、「地震急救我最行，CPR暨AED操作教學」、「用電過載易釀災，延長線用法報你哉」、「震災搜救高手，搜救器材展示」、「火災滅火四步驟，拉、瞄、壓、掃」、「即刻救援好軟體，防災知識一把抓」、「防範無形殺手CO傷害」、「油鍋起火，蓋是英雄(VR體驗)」、「樂高消防城市體驗」等互動式攤位宣導；還有地震體驗車讓民眾親身體驗天搖地動的震撼感。

消防局表示，為避免地震造成損害，平時應準備手電筒、飲用水及緊急避難包等防災用品、固定家中易傾倒家具，地震發生時記得「趴下」、「掩護」、「穩住」保命三步驟，下載「視訊119APP」將災害影像及報案地點GPS座標，傳送至119救災救護指揮中心，可以縮短消防人員到達災害現場時間；運用「台北市行動防災APP」接收最即時的防災或災害訊息；另下載「台北防災立即go」電子書，也可學習更多防災知識。

(中時 )