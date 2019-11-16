祈錦鈅（小鈅）受邀參加「當山豬遇見環保數位科技塗鴉牆」、「MOTUS一知動生活藝術空間」，國際交流首展於13日在阿里山鄉來吉部落正式展開，祈錦鈅參加開幕剪綵外，也合作拍攝這次策展影片，她開心表示參與這次的策展活動，認真覺得自己不是來工作的，「因為本來就很喜歡大自然愛好原民文化，除了科技塗鴉牆之外，也有體驗星光帳篷，晚上真的是可以躺著數星星，安心入眠清晨被陽光叫醒，真的是很夢幻的一趟旅程。這次的到來吉部落，特別參加十公尺巨型球體體驗塗鴉科技藝術牆初體驗」。

小鈅說：「那個塗鴉的電子噴漆是Alex發明的讓我覺得非常厲害！不但可以選擇畫筆還可以換自己想換的顏色，這樣藝術家創作就更加便利了！小朋友感覺也會很喜歡，自己小時候的畫畫分數很高，長大後來沒再畫畫，現在都每次畫狗大家都會以為是畫豬，超級糗，希望可以感染原民朋友的藝術氣息。」

除了品嚐當地原民美食和摘咖啡、採摘無花果對小鈅來說都是第一次的接觸小鈅說：「我覺得我很喜歡山上的空氣跟美麗的大自然和部落美食佳餚，在戶外一起唱歌跳舞，這次加拿大馬處長還特別獻唱鄒族歌謠，參與了難忘的星空燭光晚餐，邀請大家來到來吉部落體驗，這將會是一很棒的一個旅程，這個策展活動也需要更多年輕人參與，我就是第一個義工，讓這個美麗的地方被更多人知道。」

祈錦鈅參加藝術展。（川彙有限公司提供）

(中時 )