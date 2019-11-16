為了迎接這次ABL新球季開幕戰，富邦勇士這次號稱砸下重金，把台北和平館打造成職業等級主場，可惜就算砸了錢，並不代表就真的有所回報，就以這場開幕戰爆發出來的種種疏失來看，除了展現不尊重專業，更沒真正職業氛圍！

首先是工作人員明顯還沒準備好，從觀眾進場狀態就可看出，一大堆觀眾完全卡在入口處，造成整個入口處人滿為患，加上遊戲與販售周邊商品攤位動線設計欠佳，整個場面更是亂七八糟，甚至還莫名其妙把一些進出口封閉起來。

如此一來就造成相當尷尬的場面，明明賽前半小時就開始主場燈光秀與啦啦隊表演了，結果進場觀眾都沒一半，現場冷清程度可想而知，更重要的是，不少找不到自己座位的觀眾，連想要找人詢問都處處碰壁，出入口管制也如同虛設。

其次是砸下重金的燈光秀，整體效果相當平凡無奇，加上因為場外光線射入場內，造成燈光秀效果很差，甚至搞不太懂到底是表演什麼，不要說根本沒法跟HBL總決賽相提並論，就連過去富邦在SBL主場周做的活動都還比較有趣。

這個燈光秀想要表達的是什麼？令人抓不到頭緒，觀眾也都還有半數沒有進場。(黃及人攝)

然後是富邦舉辦的SBL總冠軍戒頒發儀式，以及高掛在和平館上方的SBL冠軍旗，更是讓人摸不著頭緒，這裡不是在打ABL，怎麼會頒發SBL冠軍戒？就連客隊球員也是滿臉霧水，只能無奈配合看著整個儀式拖了十幾分鐘才結束。

現場氣氛更是很明顯帶不起來，就算擁有過往SBL資深主持人林志彥坐鎮，卻有另外一名主持人拚命搶話，感覺是把籃球場當作棒球場在經營，除了頻頻製造冷場，更讓人搖頭的是，竟然還在自己球員罰球之前高喊掌聲鼓勵一下。

總而言之，這次富邦主場開幕戰雖能看得出砸下重金，卻感覺像是外行帶領內行，或是業餘強裝職業，不過就像某位籃壇大老在現場說的，「反正人家爽就好，有錢就可以任性，這有什麼不對！」或許這就是這場開幕戰的最佳寫照。

只是起碼富邦勇士算是以他們的方式「認真」經營了主場，跟12月14日即將開打的第17季SBL相比，SBL到現在仍然無聲無息，就連可能交由博斯體育台轉播也沒宣布，或許就連SBL官方也都自認，反正明年又會搞CBL了，有差嗎？

現場高掛的SBL冠軍旗，讓人搞不清楚這裡到底在打SBL還是ABL！(黃及人攝)

(中時電子報)