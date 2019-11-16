台灣隊長青年軍輔選團將搭《台灣隊長》歌曲以帶動跳舞方式至各鄉鎮進行輔選。（陳明文競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

台灣隊長青年軍輔選團疾呼「一定要讓陳明文當選！」。（陳明文競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

2020選戰進入倒數階段，民進黨立委陳明文拚連任，由嘉義縣山區10鄉鎮青年代表組成「台灣隊長青年軍輔選團」於16日在民雄鄉蔡英文、陳明文聯合競選總部，一起高喊口號象徵正式成軍，結合總統蔡英文競選歌曲《台灣隊長》，搭配在地阮劇團的編舞，之後將以帶動跳舞方式至各鄉鎮進行輔選。

台灣隊長青年軍輔選團由大林鎮代表張伊芊及大林青農分會長戴克遠、代表溪口鄉的嘉義縣議員劉雅文及溪口鄉農會總幹事劉純婷、代表新港鄉的嘉義縣總工會理事長鄭介維、竹崎鄉代表邱韻潔、梅山鄉青年黃書賢、中埔鄉青年賴子淳、番路鄉青年游雯婷、阿里山鄉青年汪楷霖、大埔鄉青年陳雅馨、民雄鄉青年周珖萱等人組成。

台灣隊長青年軍輔選團認為，紅色勢力無孔不入，在此次台灣選舉，大肆滲透台灣，為了讓更多鄉親知道，青年團決定一起站出來，透過舞蹈表達反滲透，他們疾呼「一定要讓陳明文當選！」

(中時 )