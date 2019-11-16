彰化縣鹿港鎮棋盤巷堆放木棧板的工廠，晚間火警，火勢一發不可收拾。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮棋盤巷堆放木棧板的工廠，晚間火警，火勢一發不可收拾。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港堆放木棧板工廠烈焰沖天 染紅半邊天

彰化縣鹿港鎮棋盤巷堆放木棧板的工廠，晚間6點驚傳火警，由於廠房內擺放全是易燃的大量木材製品，火勢一發不可收拾，霎時之間，200平方公尺的挑高廠房，全陷入火海，烈焰沖天，儘管天色昏暗了，火光仍染紅半邊天，整座鐵皮工廠更燒得紅咚咚，景象駭人，打火弟兄拚命灌救，初步調查無人員受困。

天氣乾燥，今天下午線西鄉先發生住宅火警，到了晚間，鹿港又發生工廠大火，彰化縣消防第三大隊大隊長施順仁指揮，緊急布署水線灌救，出勤1個大隊5個消防分隊

，出動各式消防車輛14輛，1輛救護車，消防人員28人，其他人員1人。

這起大火來得相當猛烈，18點7分接到通報，18點18分趕赴現場，工廠為一樓挑高鐵皮建築物，已經全部陷入火海，烈焰沖天，立即部署水線朝倉庫灌救，不過，赤焰狂燒，溫度太高，消防人員一度難以靠近，幸好灌救得宜，很快地在18時46分控制火勢，18時48分熄滅，財物損失和起火原因還待進一步調查釐清。

(中時 )