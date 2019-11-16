南韓農水產食品流通公社在近日公開的一份報告中整理了南韓餐飲10年來的變遷史，台灣黑糖珍珠奶茶和中國麻辣燙成為南韓今年最受歡迎的美食。

韓聯社報導，報告顯示，2010年至2011年，南韓高級手工漢堡風行，漢堡給人的印象也由速食升級為健康食品。「客麗佳漢堡」當時在國內擁有80多家連鎖店，樂天利、麥當勞、漢堡王等速食連鎖巨頭也紛紛推出手工漢堡。

2012年至2013年，回憶中的小吃「可樂餅」一躍成為年度最佳人氣食品。低濃度啤酒（Small Beer）連鎖店也紛紛興起，刮起創業風潮。

2014年，使用健康食材的高級紫菜包飯逐漸盛行。「雪冰」等刨冰和高檔霜淇淋連鎖店開始圈粉無數，「季節飯桌」等使用健康食材的韓式餐廳也在此時迎來鼎盛期。2015年，EDIYA等低價咖啡品牌如雨後春筍出現。

2016年，台灣淡水古早味蛋糕在南韓被稱為「大王卡斯特拉蛋糕」的連鎖店，曇花一現地在韓國各地造成短暫熱潮。

2017年，熱狗和越南米線再次成為餐飲業的新寵兒。2018年，返樸歸真的冷凍五花肉店重拾人氣。

今年以來，台灣洪瑞珍三明治、黑糖珍珠奶茶成為全新流行趨勢，風靡全球的中國麻辣燙正以首爾弘大、梨泰院等商圈為中心迅速向全國各地擴散。

(中時 )