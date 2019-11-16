在 Instagram 查看這則貼文

#Voguefashionnow﻿ ﻿ 林志玲和Akira夫妻合體太賞心悅目❤️ Akira特別以中文錄製了這段小影片「台灣朋友，大家好，我是Akira，謝謝Vogue，敬請期待」，彩蛋竟然是志玲姊姊俏皮地從老公身後跳出來，好可愛啦！往右滑看影片👉🏻﻿ ﻿ 明天就是志玲的婚禮， @voguetaiwan 還會有更獨家的內容呈現給大家，「堪稱是創刊以來超級大製作」，了解姊夫Akira成長背景，還有兩人初次相遇結下良緣之地，就讓大家彷彿一起見證了兩人的愛情故事。﻿ ﻿ #林志玲 #黑澤良平 #akira #exileakira #linchiling ﻿#ChilingAkiraWedding ﻿ 🖊#sandyis3d

Vogue Taiwan（@voguetaiwan）分享的貼文 於 張貼

台灣第一名模林志玲的世紀婚禮將在明天(11/17)舉行，稍早下午夫妻倆現身台南舉行儀式彩排，還牽手出現讓眾人拍照，分享甜蜜。而Akira最近接受雜誌專訪的影片也釋出，可見將成為台灣女婿的他用中文說出：「台灣朋友，大家好，我是Akira」，最後林志玲從老公背後調皮亂入比愛心，從小動作與眼神互動都可見志玲姐姐是真的嫁給愛情了。

Akira最近接受雜誌專訪，今《VOGUE TAIWAN》在IG上放出一段預告影片，穿著白色高領上衣、黑色西裝外套的Akira原本獨自在鏡頭前揮手，說：「台灣朋友，大家好，我是Akira，謝謝Vogue，敬請期待」，下秒林志玲就從Akira背後竄出，一手比著手指愛心。

影片中還可見林志玲和老公Akira左手無名指上都戴著戒指，Akira最後更回頭寵溺地盯著林志玲，讓網友大讚是絕配甜蜜夫妻。而兩人今下午完成彩排、走出大門時，也被拍到拉手、摟腰等放閃動作，讓眾人感染到幸福氛圍。

志玲姐姐為何選台南出嫁？真相曝光…藏滿滿洋蔥
回母親舊居彩排婚禮 林志玲、AKIRA現身全台吳氏大宗祠
直擊／林志玲夫婦現身放閃！笑盈盈揮手致意
獨家婚紗曝光／世紀婚禮明登場 林志玲挽AKIRA暖身祭祖
專輯/林志玲世紀婚 絕美婚紗彩排全紀錄

(中時電子報)

#林志玲 #AKIRA