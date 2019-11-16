蔡英文總統16日晚間到高雄市仁武區福清宮參拜，她在致詞時說，拜託大家 請大家再給她4年，把台灣的基礎建設、淹水等問題做得更好。她請民眾支持民進黨立委林岱樺與趙天麟，以及讓民進黨在國會過半。

蔡英文說，前瞻基礎建設計畫的其中一項是治理台灣淹水問題，治水做得好，淹水就淹得少，保障民眾財產。此預算要通過時，在野黨杯葛，林岱樺在立法院奮戰3天3夜、24小時不斷電，這是很辛苦的；請大家支持林岱樺與趙天麟。

蔡英文指出，執政3年多來，這是在打基礎，是比較困難的，有些東西是以前的總統沒法做或不敢做的，他們一樣一樣處理；剛開始的時候，成績比較不易被看到，但今年以來，成績慢慢浮現。他們對台灣的未來經濟發展是有信心的。

她還談到少子化的問題，蔡英文指出，政府對0到6歲，1年花600億元照顧；0到2歲補助6000元；至於上幼兒園也有補貼。她希望年輕人敢生敢養，國家一起養。屆時，阿公、阿嬤也會受益，孫子去上幼兒園，會比較輕鬆，有自己的時間。

(旺報 )