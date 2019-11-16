由柯佳嬿、張光漢、施柏宇、顏毓麟等聯合演出的新戲《想見你》，因融入穿越、懸疑推理等台灣戲劇少見的元素，未演先轟動。該劇11月17日晚間10點在中視開播，11月23日晚間10點於衛視中文台播出。

魔幻愛情推理影集《想見你》，描述2019年的上班族女孩黃雨萱（柯佳嬿飾）因為失去男友王詮勝（張光漢飾），失去事業鬥志，生活如死水，一心只想再見男友一面；沒想到靈魂卻意外穿越回到1998年的台南，變成腦袋被人打傷而躺在醫院裡的17歲的女高中生陳韻如，遇見和前男友長得一模一樣的同學李子維，以及始終暗戀著陳韻如的暖男莫俊傑，3人之間展開一連串浪漫虐心又懸疑難解的故事。

除了3位主角，該劇還邀請多位知名藝人參與演出，甜美女星曾之喬即在首集客串演出寵物溝通師，與想見過世男友一面的黃雨萱之間有段精彩對手戲。曾之喬以浮誇又不失喜感的方式詮釋角色，相當搶鏡。她笑說：「這個角色是有點本事的騙子，有點瘋瘋癲癲的狀態……被這瘋癲的角色搞的挺辛苦的。」

本身挺敬畏鬼神的曾之喬，對於這樣通靈的身份，一直拿捏怎麼樣可以開玩笑，但又不至於失禮。

(旺報 )