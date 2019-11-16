內蒙古寒潮入侵 零下36.4℃催熱火鍋生意 21:072019/11/16 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內蒙古最近受寒潮襲擊，溫度驟降。（取自新浪微博＠諾恩吉雅HL） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受冷空氣影響，內蒙古今天（11月16日）遭遇「最冷時刻」，內蒙古呼倫貝爾市氣象局表示，該地區出現攝氏零下36.4度的低溫，民眾深切地感受到「寒冬」來臨。 今天內蒙古30多個盟市旗縣的氣象部門均發布寒潮藍色預警，表示48小時內，阿拉善盟、巴彥淖爾市、烏海市、鄂爾多斯市、包頭市等地將持續降溫。由於寒風陣陣，大多數人都宅在家，路上行人驟減，反而是當地諸多火鍋店生意熱絡。 (旺報 ) #內蒙古 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸官方通報2例內蒙古肺鼠疫病例 已做好防控措施 13:202019/11/13 兩岸 北京2疑似鼠疫病例 已無傳染風險 14:442019/11/15 兩岸 兩岸熱門新聞 協助清理路障 駐港解放軍出動了 - 兩岸 美艦若泊台 兩岸必有血光災 - 焦點新聞 - 旺報 陸激進人士不滿反送中 遷怒破壞蔡元培香港墳墓 - 兩岸 解放軍駐港部隊清路障 官媒：無須過度解讀 - 兩岸 殲-20服役後 殲-31細節首次公開 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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