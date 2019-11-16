受冷空氣影響，內蒙古今天（11月16日）遭遇「最冷時刻」，內蒙古呼倫貝爾市氣象局表示，該地區出現攝氏零下36.4度的低溫，民眾深切地感受到「寒冬」來臨。

今天內蒙古30多個盟市旗縣的氣象部門均發布寒潮藍色預警，表示48小時內，阿拉善盟、巴彥淖爾市、烏海市、鄂爾多斯市、包頭市等地將持續降溫。由於寒風陣陣，大多數人都宅在家，路上行人驟減，反而是當地諸多火鍋店生意熱絡。

(旺報 )