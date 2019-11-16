陳其邁對高雄溫情的發言，台下一名年輕的支持者眼淚在眼眶裡打轉。（翻攝蔡英文臉書直播）

陳其邁一番對高雄的感性發言，讓台下支持者聽了不禁眼眶紅。（翻攝蔡英文臉書直播）

蔡英文高雄競選總部成立大會，曾在去年高雄市長選舉失利的行政院副院長陳其邁出席力挺，陳其邁喊：「高雄是我心愛的故鄉，我不管人在哪裡，高雄的事就是其邁的事情，就是民進黨的事情。」台下有些支持者聽了忍不住眼眶紅，有人甚至忍不住拭淚。

陳其邁感性說，記得去年11月23日選前一夜，同樣在鳳山這個地方，總共有22萬高雄父老姊妹勇敢出來守護台灣民主，晚上他回家後在IG上面寫了一段話，謝謝這一夜站出來的市民朋友，以及在路上共同打拚的支持者，「我是高雄人，我在乎高雄的每一分每一秒，對我來講，在高雄的每一分每一秒，都是那麼的深刻跟奇妙。因為這是我跟每一個高雄人共同發生的故事。」

當時他希望市民用選票選出一個最在地、最能解決高雄問題的市長，讓高雄故鄉更加美好，結果去年11月23日開票結果，我要誠懇的向所有的市民道歉。

陳其邁表示，我記得我在敗選演說，我跟韓國瑜市長說，高雄是一個偉大的城市，他希望韓國瑜市長好好的做，我們共同支持他不分藍綠、不分族群，讓高雄更加美好。這一年來，我要向韓國瑜市長喊話，你讓高雄失望了！韓國瑜市長輕諾寡信，政見跳票，不到4個月就要參選總統，在高雄需要韓市長的時候，高雄市民困難的時候，找不到我們的高雄市長，「我真的很抱歉，我的努力不夠，民進黨的努力不夠，讓我們高雄人覺得很嚥氣。」

陳其邁強調，不管是在中央的執政，我們永遠記得去年11月24日這一天，人民用選票告訴我們民進黨，我們要努力做，我們要認真做，我們拚了命也要讓高雄、讓台灣更好。

(中時電子報)