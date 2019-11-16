大城營建機構累積30年的建築經驗，已完成80多個建案，創造上萬個家庭幸福、舒適與安全的居住環境。（盧金足攝）

大城營建機構‧台灣亞銳士董事長特助賴亮成表示，因為客戶買房子後，享受舒適安全的居住環境，就是最佳最有說服力的口碑。（盧金足攝）

大城營建機構慶祝30週年慶，強調「最重要是感謝一路以來支持我們的住戶、朋友們！」（盧金足攝）

大城營建機構‧台灣亞銳士董事長特助賴亮成說，接下來新的新的一年，大城營建的最新推出建案，以品牌力創的競爭力，讓有買房子需求的客戶，「第一個優先考慮的就是大城營建」。（盧金足攝）

三十而立，再創亮麗成績！大城營建機構累積30年的建築經驗，已完成80多個建案，創造上萬個家庭幸福、舒適與安全的居住環境，16日在台中市北屯廍子公園舉辦「大城30蜂收野餐趴」活動，邀集所有大城的貴賓住戶一起來參加盛會，還有許多民眾慕名提前報名，風和日麗，秋高氣爽的好天氣，在大自然野餐，上千人一起聆聽爵士、共享美食，這次活動更與公益團體合作，現場捐款100元，就送價值140元的兌換餐券，讓與會者發揮愛心，祝福大城營建機構生日快樂！

大城營建機構‧台灣亞銳士董事長特助賴亮成表示，大城營建30周年，因為過去10年都在廍子地區推案，選定北屯在地的廍子公園別具意義，大自然是野餐最佳的舞台，很多親子來享受家庭活動。

去年和今年都在廍子這裡推案，大多數都是首購案，賴亮成說，展望未來也會繼續在這裡經營首購的案子，今年大城營建還插旗台中捷運綠線機捷特區，機捷特區的第一個案子就熱銷。

賴亮成指出，接下來新的新的一年，大城營建會持續以品牌力創造競爭力，讓有買房子需求的客戶，「第一個優先考慮的就是大城營建」，現在房市競爭激烈，大城都是順順的銷售，因為客戶買房子後，就是最佳最有說服力的口碑。

北屯區自從快速道路74號通車之後，交通建設到那裡，經濟繁榮就到那裡，尤以北屯區推案量多，吸引很多首購族購屋，房價親民與交通方便等重要誘因，他舉例，「在西南屯上班，但在北屯這邊你可以換更大的房子」，住較大的房子，但經濟負擔卻比較小，所以北屯廍子地區躋身成很多購屋族的首選。

賴亮成強調，目前大城營建在機捷推案，除了有台鐵和捷運，還有好市多二店落腳在北屯，附近新規畫的重畫區公園多，吸引很多建商來開發，大城營建也不例外，有信心機捷地區成為下一個台中市的新八期，很多客戶非常有眼光，很早就到機捷附近投資置產搶先卡位。

賴亮成表示，近年來北屯機捷特區行情看漲，加上好市多北屯店即將進駐、區域內更有捷運G0、G3、G4等站、5分鐘可上74號道、國4豐潭段2022年通車等，集結各種便利性，是民眾可以考慮購屋的指標區域。

大城營建機構今年在北屯區域更用心規劃「四月泊樂」、「大城樂好事」、「十月蜂收」、「十二月滿」等建案，大城營建不只選地哲學眼光獨到，建築品質嚴謹把關，多年來已圈粉很多大城的粉絲。

「舉辦野餐活動，除了慶祝大城營建機構30週年慶之外，最重要是感謝一路以來支持我們的住戶、朋友們！」賴亮成說，邀請大家來參加這場盛大的野餐派對，度過輕鬆愜意的午後時光。」這次活動更與公益團體合作，只要捐款100元，就送價值140元兌換餐券，發揮愛心，涓滴成流，回饋社會。

野餐趴除了胖卡餐車提供的餐點外，邀請「大城小食光」的特約合作店家參與，提供兌換咖啡、美食，讓大家現場免費體驗服務，包括中醫義診、足體按摩、有氧運動等，滿足身心靈的全面感受，未來期待更多特約店家共同加入大城小食光特約店家的行列。

會場安排美食、音樂、體驗，有小朋友最愛的MOMO天團表演、神奇的泡泡達人秀、免費手作體驗、拍照打卡送好禮、九宮格神射手遊戲、野餐佈置達人等等，還有大城住戶專屬的驚喜摸彩，抱得大獎，滿載而歸。

(中時 )