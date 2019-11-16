(圖／取自東網)

解放軍駐香港部隊官兵今下午「自發」步出軍營清理路障。對此，中共官媒環球網今晚報導引述「權威專家」稱，駐港部隊出軍營外活動僅需本單位批准，外界無須過度解讀，更不能以此來判斷解放軍駐港部隊有進一步動作。不過，隨後該篇報導被撤下。

該報導引述一名權威人士表示，「駐港部隊官兵出軍營僅需要本單位批准即可，並不需要上升到更高層面」。此外，鑒於路障已經影響到部隊人員的正常進出，步出軍營清掃是正常舉動。

該人士同時表示，此次出動的駐港部隊官兵並沒有穿制式服裝，而且在週六休息時間，所有細節都表明駐港部隊在刻意降低身分的敏感性。

香港電台報導，一名在現場指揮士兵清理路障的中年軍人面對記者追問是香港政府叫你來還是自發的，他說：「這是自發的，香港止暴制亂，每個人都有責任。」

截至目前，港府未回應是否主動邀請解放軍協助。

人民日報海外網下午5時許以「暖心！駐港解放軍協助香港市民清理路障」為題，引述港媒報導這則新聞，但沒多久就被消失，網頁出現「404 內容不存在」的字句。

(中時 )