世上一夫多妻制並不限於穆斯林國家，在南美洲國家巴拉圭，一夫多妻制可是強制性的，看在外國男人眼裡頗為欣羨，但實際上巴拉圭男並不以此為傲，甚至多次抗議，希望政府取消一夫多妻制。可惜政府置若罔聞，並且還規定，男子成年後若還沒有娶妻就得坐牢，入獄期間得接受教導與思想教育。而男人成年後沒有娶足3個老婆也算犯法，照樣得坐牢。但巴拉圭男子裡，不乏寧願捨溫柔鄉，也要蹲苦牢的「異類」。

巴拉圭人口近700萬，女性就占了400多萬，男女比例嚴重失衡。男性是少眾，主要是因為巴拉圭從18世紀以來一直在打仗，政府為了平衡人口，不得不祭出重法。先是一夫三妻，後來又增加到一夫五妻。乍一聽，大家可能覺得巴拉圭的男人挺幸福的，可以娶到不同長相，不同個性、不同背景的女人同時做自己的老婆。左擁右抱，前呼後擁，人間天堂也不過如此。

但其實不然。巴拉圭的法律規定，婚後要一視同仁地對待每一位妻子，不能出現厚此薄彼的現象，而且結了婚就不能離婚，所以巴拉圭的男人到了適婚年齡（20歲）後對於婚姻這件事可是非常慎重。而且巴拉圭工業與經濟相對落後，要養活3個甚至更多個妻子，生活中的各項開銷就讓他們壓力大到吃不消，遑論幸福，所以他們真的很希望有一天能夠廢除這項法律。

許多網友留言，有生之年必去巴拉圭，說不定可帶回一個漂亮的老婆。但大家可能無法如願了，因為巴拉圭還有一個規定，為了保證人民血統純正，不准成年女子嫁給外國人。

(中時 )