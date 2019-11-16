國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬16日晚間在東京都內飯店出席「日本地區僑學各界支持國民黨2020總統候選人韓國瑜暨立法委員選舉後援會成立大會」，共有來自東京、橫濱、大阪、神戶、長崎等地約300多位僑胞出席，全場熱血沸騰，不停高喊著，「韓國瑜凍蒜！李佳芬加油！蔡英文下台！民進黨下架！國民黨勝利！」。

日本台灣商會聯合總會總會長何道台在致詞時高喊，「這次的總統大選要翻轉台灣，讓中華民國再度發光、發熱！」中國國民黨組織發展委員會海外部主任郭昀光呼籲日本僑胞返台投票，他強調，「沒有戶籍的人只要辦選民登記也可以返台投票，選民登記將於12月2日截止，大家應該先取得回去投票的資格。」

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬16日晚間在東京都內飯店出席「日本地區僑學各界支持國民黨2020總統候選人韓國瑜暨立法委員選舉後援會成立大會」，在會上致詞。(黃菁菁攝)

韓國瑜特別錄製了一段影片向華僑喊話說，要盡全力保護中華民國、保護中華文化、堅持台灣的民主自由、莫忘世上苦人多。

李佳芬在致詞前先深深一鞠躬來感謝僑胞對韓國瑜的支持。李佳芬表示，韓國瑜其實跟日本結緣很早，大家都知道他是個眷村的小孩，家境不是很好，但他一直很感謝國民黨救國團，培養許多年輕人，他就是參加第1屆日本海外青年團，大專學生甄選到了日本，令他非常震撼，他說，日本非常細緻，整體的素養讓他非常敬佩。

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬16日晚間在東京都內飯店出席「日本地區僑學各界支持國民黨2020總統候選人韓國瑜暨立法委員選舉後援會成立大會」。(黃菁菁攝)

李佳芬說，也因為1個窮苦人家的孩子在幾10年前能有機會出來海外，讓他覺得開拓視野對年輕人是非常重要的。他一直提我們要好好培養年輕人，只要他當選，他一定要幫助台灣所有大專年輕人有海外留學的經驗。

大會最後在大合唱《我現在要出征》、 《中華民國頌》的歌聲中落幕。李佳芬會後受訪時表示，「2020年1月11日大家共同的願望就是希望讓國民黨重新執政，如果能在韓國瑜手上重新拿回執政，我們會用最謙虛的心情，最廉能的政府來建設這個國家，讓所有的僑胞以我們為榮。」

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬16日晚間在東京都內飯店出席「日本地區僑學各界支持國民黨2020總統候選人韓國瑜暨立法委員選舉後援會成立大會」受到300多位僑胞的熱烈歡迎。(黃菁菁攝)

談到台灣年輕人的國家認同問題，李佳芬表示，「真的訝異，甚至有的孩子說我們國家的名字就叫台灣，再這樣下去，中華民國這4個字真的不用等別人來消滅，我們自己在國內就消滅掉了，這是非常危險的。孩子們不知道自己的根在哪裡，一定要重新找回中華民國。」

(中時電子報)