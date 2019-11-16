「108年正覺寒冬送暖」16日在正覺台中講堂舉行，正覺在台中市共送出善款105萬元，嘉惠台中地區50里、500名里民和300名清寒學生，幫助需要幫助的民眾，社會處處有溫情。

今天的活動共有台中市西區10個里（和龍里、三民里、昇平里、忠明里、廣民里、安龍里、公正里、公館里、中興里、公民里）和南屯區2個里（三厝里、南屯里）約120名里民出席，由佛教正覺同修會理事廖宙奉上愛心紅包。

佛教正覺同修會幫助的民眾中，其中一名重病的民眾，一家生計全靠妻子開計程車養家，獲志工溫暖關懷，讓他深感「其實我沒有被社會放棄」，臉上露出久違的笑容，自勉要努力度過每一天。

除了致贈愛心紅包，活動中還安排「自我保護──停看聽」短劇，以文學故事鼓勵民眾多作布施，說明守望相助的重要，並提醒民眾要提防宗教騙財騙色手法，避免成為受害者而人財兩失。

正覺寒冬送暖活動今年分別在台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等12縣市，為獨居弱勢長者、特困低收入戶以及清寒家庭奉上愛心紅包，讓弱勢朋友們都能安心迎接新一年，感受來自社會的溫暖與關懷。

佛教正覺同修會表示，全省共舉辦22場「正覺寒冬送暖」活動和3場「品德之星」頒贈活動，送出800萬元現金，受惠的里民和學生5833人。「正覺寒冬送暖」活動迄今邁入第8年

，從101年度至108年度，正覺總計送出善款4340餘萬元，全省受惠達3萬4373人，把善款直接送到社會底層，親手交到需要者手中。

(中時 )