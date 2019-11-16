美國總統川普的「通烏門」醜聞觸發彈劾調查，外界都把焦點放在川普身上，但事件的另一個主角烏克蘭開始感覺自己被美方遺棄。隨着烏俄元首下月會面討論烏東局勢，烏克蘭輿論憂慮，美國會任由他們「自生自滅」，要讓烏國在缺乏支持的狀況下，自行與俄方討價還價。

烏克蘭東部衝突於2014年爆發後，時任美國歐巴馬政府提供非致命武器的軍事援助。川普上台後，華府改為出售反坦克飛彈及轉交巡邏艇。惟通烏醜聞曝光後，華府對烏政策出現變化，至今尚未委任新的駐烏大使及烏克蘭和談特使。烏克蘭國會外交事務委員會的1名議員向美媒表示，美方官員對他們愈來愈漠不關心，還拒絕出席會議。

資料顯示，美國軍援佔烏克蘭國防開支10％，但川普被批評，以軍援作為烏方調查其政敵拜登父子的交換條件。基輔智庫拉祖姆科夫中心表示，川普的對烏政策不連貫及不一致，讓基輔政府無所適從；對烏方來說，美國軍援象徵該國是受害者，俄羅斯是侵略者。

另一個基輔智庫全球戰略研究所認為，川普的猶豫及華府缺乏清晰的戰略，導致烏克蘭不得不向俄羅斯讓步。由於美俄2個大國在歐洲角力，而烏克蘭又是兩國的地緣政治戰場，美媒指美國在區域的外交影響力早已下降，通烏醜聞只會進一步損害美國的公信力；相反，俄羅斯十分樂意填補美國留下的空缺，以強化在歐洲地緣政治前線的地位。

(中時 )