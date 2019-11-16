台中市立清水國中資優學生營隊「超時空穿越－赤壁之戰」於11月16日至12月29日期間週末舉辦，課程涵蓋雷切課程、程式設計與無人機三大面向；16日首梯營隊起跑，透過理論教學、實作與競賽，培養科技與人文素養，讓資優學生從理論與實作相互驗證中自主學習，成為科技時代不可取代的人才。

教育局指，這次營隊的理念以「STEAM」教育（科學、科技、工程、藝術與數學）為核心，強調跨領域、動手做、生活應用與解決問題等精神，培養資優學生適應現在生活與面對外來挑戰的知識、能力和態度，與十二年國民基本課程綱要核心素養的主要概念不謀而合。

營隊也採用四軸教具與雷切教具，以情境式教學學習基本物理與實際應用，參加學生實際組裝諸葛連弩、投石車與無人機，理解基本力學原理並進行程式編程，進行雷雕以操作無人機。

今日教師帶領台中市30位資優學生，以市立清水國中為起點，穿越時空體驗蜀軍於交通挾道上使用諸葛連弩征伐的冷兵器時代，進而回到現代高空領域趨勢的無人機與偵察機，於組裝、操作與實際競賽中認識空氣流體力學，基本結構與多樣化的操作方式，讓資優學生體驗做中學的經驗。

教育局強調，這次營隊體現十二年國民教育基本課程精神，視學生為自發者學習者，並跨越學科與校際框架，結合科學、藝術與數學的「互動」精神，盼增進資優學生的經驗外，也培養其面對未來挑戰的能力與態度。

(中時 )