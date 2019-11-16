蘇晏霈今出席代言活動。冠軍團隊提供

蘇晏霈16日出席瘦身代言活動，她說《多情城市》上檔前因生活作息正常，一度胖到53公斤，戲開拍後，瘦到49公斤，甩肉也瘦「胸器」，之前胖的時候有D罩杯，現在縮奶變34C，還好內在美不需要重新買過，連《多情》製作人蕭大陸也特別提醒她「別再瘦下去了」。她表示，近期在戲中因演出雙胞胎，一人分飾二角，演技大考驗，「劇組還滿體恤我的，現在戲份在姊姊多」。

蘇晏霈和王建復因合作《幸福來了》爆假戲真做，今年受訪也分享王建復體貼、孝順、顧家，坦言欣賞他，被解讀為「認愛」。8月底又被大愛製作人爆王建復曾在情人節當天探班，講到王建復，她笑得甜蜜。她今改口王建復就是「好朋友」，她有被追求感，但沒有戀愛感，解釋自己當時真的沒有「認愛」，王建復事後也跟她強調就是純探班。

媒體被搞得霧煞煞，後來發現蘇晏霈自己對這段2年感情也有很多問號。她說「我沒有不承認，只是還沒達到那個關係」，2人現在是「友達以上、戀人未滿」，她只要爸媽認證過，就會和大家分享，但目前還沒帶王回家給爸媽看過。

提到好友王瞳這陣子深陷不倫戀風波，因馬俊麟妻子提告，王瞳官司纏身，蘇晏霈坦言，最近大家各忙各的，沒有太多聯絡，事情發生時，她傳簡訊安慰，鼓勵王瞳「加油」，王瞳也回傳「加油」，前不久在公司巧遇，「聊天過程還滿愉快的，覺得她氣色也不錯，看起來心情沒有低落」。

(中時 )