休息了一陣子的舒淇現身紅毯。（取自新浪微博＠時尚芭莎）

回歸演藝圈的劉詩詩，多了一份成熟美。（取自新浪微博＠時尚芭莎）

產後復出的趙麗穎，身材已完全恢復。（取自新浪微博＠時尚芭莎）

「富察皇后」秦嵐雍容華貴。（取自新浪微博＠時尚芭莎）

流量新星肖戰以歌手身分演唱。（取自新浪微博＠時尚芭莎）

第17屆芭莎明星慈善夜今天（11月16日）在北京工人體育館舉行，再次回歸演唱會形式舉行。

活動前的紅毯是每屆的重頭戲之一，今天登場的明星包括產後回歸演藝圈的劉詩詩、趙麗穎，以及劉濤、姚晨、古力娜扎、戚薇、張靚穎、倪妮、秦嵐、宋祖兒、摩登兄弟劉宇寧、袁姍姍、鍾楚曦、張碧晨、歐豪、關曉彤、景甜、雷佳音、辛芷蕾、熊梓淇、陳飛宇、陳學冬、林允等人，都以豪華禮服或筆挺西裝亮相。

此外，最近以《陳情令》走紅的肖戰、因電影《少年的你》受關注的周冬雨、易烊千璽等人，更是紅毯上的亮點。

根據網友曝光的表演單，今晚演唱會的開場由真人秀《青春有你》出道的男團UNINE擔網，成員李汶翰、李振寧、姚明明、管櫟、嘉羿、胡春楊、夏瀚宇、陳宥維、何昶希將連唱《SET IT OFF》等2首歌曲。

今年在戲劇表演方面博得好評的易烊千璽及肖戰，都將回復歌手身份，分別演唱《Dont Tie Me Down》及《滿足》；至於另一個化身歌手的則是身穿白色泡泡袖上衣拼接黑色長裙的楊紫，曾在2008年推出個人專輯的她，將演唱由郭頂作詞、作曲的《水星記》。

(旺報 )