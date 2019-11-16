柯佳嬿。中視提供

曾之喬飾演寵物溝通師。中視提供

曾之喬飾演寵物溝通師。中視提供

柯佳嬿與許光漢。盧禕祺攝

施柏宇（右）、顏毓麟。盧禕祺攝

演員群。盧禕祺攝

演員群。盧禕祺攝

演員群。盧禕祺攝

施柏宇（右起）、柯佳嬿、許光漢、顏毓麟。盧禕祺攝

魔幻愛情推理影集新戲《想見你》17日（週日）晚10點將在中視首播，由金鐘視后柯佳嬿與新生代潛力男星許光漢、施柏宇、顏毓麟等演出。甜美的曾之喬客串飾演寵物溝通師，笑言這次被這瘋癲角色搞得挺辛苦的，「角色是有點本事的騙子，瘋瘋癲癲的狀態」，浮誇又不失喜感的詮釋相當搶鏡。 《想見你》自11月17日起每週日晚上10點於中視、11月23日起每週六晚上10點於衛視中文台首播。

曾之喬和男主角許光漢演過《稍息立正我愛你》，與女主角柯佳嬿在《必娶女人》也有合作，這2部偶像劇都曾在中視創下收視佳績。曾之喬這次抱著看老朋友的心情客串，與柯佳嬿對戲雖然只有1場，但一來一往，默契無懈可擊，「她得金鐘視后、結婚，演了這麼多部不一樣角色，以前覺得她清湯掛麵是個很空靈的人，這次看她多了女人味、愈來愈漂亮」。

曾之喬平時敬畏鬼神，對於這次劇中通靈的身份，一直拿捏怎麼樣可以開玩笑，但又不至於失禮。之前曾之喬帶狗上節目遇過寵物溝通師，但因為自己跟狗的語言不同，卻又可以心靈相通，讓她覺得很奇妙，她不會太想主動再接觸。

這角色的台詞不時中英文夾雜，整個晶晶體上身，像是「先給老師take a look一下妳的布魯斯王子，讓老師link link一下」、「我sunny老師的這個招牌，是妳說能Diss就能Diss的啊」。曾之喬透露，其實沒有刻意用晶晶體，單純覺得有時用英文或台語才有辦法形容出貼切感覺。

《想見你》劇本的開始，源於編劇「壽司」簡奇峯的一場夢，「夢裡，我正在趕一部劇本，那個故事在夢裡，輪廓異常的清晰，那是一個用倒敘式來講述的愛情推理故事，是一個一個關於思念，關於秘密，關於一對從大學一路認識十三年的男女的愛情故事。」自此之後，編劇簡奇峯和林欣慧，一步一步拼湊夢中這未完成的愛情故事，終於完成這部《想見你》，堪稱是「神抓著編劇的手寫的劇本」。

女主角柯佳嬿更是以「用盡一生的愛」來形容這次演出，對於劇本更是給予極高的評價：「好喜歡這個故事，劇本充滿魔力，也充滿魔性，所有的情感與角色的建立，都是不知不覺的產生，等回過神，我已經在很深的地方了。」

《想見你》由屢獲金鐘肯定三鳳製作擔任主創團隊，旗下的作品包括曾在台灣金鐘獎史上創下8項入圍，7項獲獎紀錄成績的《我可能不會愛你》、6項金鐘獎入圍肯定《必娶女人》、榮獲韓國大獎肯定的人氣戲劇作品《稍息立正我愛你》…等經典作品，該影集由陳芷涵、麻怡婷出任製作人，執導過《荼靡》、《稍息立正我愛你》黃天仁擔任導演、以及榮獲多次金鐘獎入圍肯定的簡奇峯、林欣慧編劇主筆的原創影集。

《想見你》的獨創性和高品質製作，不僅在中視、衛視中文台播出，新媒體平台FOX＋、myVideo、愛奇藝、LINE TV、MOD ＆ Hami、KKTV同步播出播出。

(中時 )