許久未見的歌手文章，為了鄭怡特地回台。（阿爾發音樂提供）

張小燕（第2排中）到場聆鄭怡演唱。（阿爾發音樂提供）

卓義峯（右）與鄭怡合唱《結束》。（阿爾發音樂提供）

「金嗓歌后」鄭怡今天（11月16日）晚上在台北國際會議中心舉辦出道40年首場大型售票演唱會「記得、想飛」，門票早已售罄，現場滿座，圈內好友包括「綜藝大姐大」張小燕、「音樂教父」小蟲、文章也到場支持，好久不見的木吉他、黃小琥、卓義峯同台飆唱。

妙語如珠的鄭怡一開場就逗得滿場笑聲不斷，她感謝歌迷不離不棄以及包容她的任性，一等就是40年，她笑說，歌迷等到頭禿了肚子也大了，自己也從少女變成美麗的歐巴桑，她觀察演唱會有個很特別的現象，就是三高一不高，血壓膽固醇還有存款都變高，唯一自己的身高沒變，至始至終還是150公分。

從民歌時代唱到現在的鄭怡，歌曲首首經典，一連演唱《月琴》、《心情》、《結束》等逾30首歌曲，搭配舞台5片大型LED螢幕的視覺變化，喚起歌迷美好回憶。

當演唱到招牌歌曲《小雨來得正是時候》，鄭怡透露，當年從台大歷史學系畢業後，放棄出國讀書的機會，選擇留在台灣出專輯，因此改變了李宗盛、小蟲還有自己的人生，她用歌聲向到場的小蟲致謝，也感謝小燕姐見證這首歌在《綜藝100》蟬聯13周的音樂排行冠軍的傲人成績，並演唱《去吧我的愛》向未到場的李宗盛致意。

為了這場演唱會，鄭怡換了3套服裝，更是小露酥胸，展現難得的性感模樣。她表示自己一直很勇敢去嘗試人生各種挑戰，從發行唱片、主持廣播到結婚生子，從未後悔過。

她以歌曲《You light up my life》獻給她最愛的家人：「我知道要做鄭怡的老公，非常不容易，這些年他非常低調，老公謝謝你的包容這次演唱會，我的2個寶貝兒子在多倫多，我真的很想他們，也希望他們能看看，老媽有多紅，一樣有掌聲跟尖叫聲。」

演唱會的另一個高潮是跨世代天后鄭怡與黃小琥飆歌合唱。原來黃小琥剛踏入娛樂圈時，與可登唱片簽約，鄭怡正是該公司的當紅一姊。黃小琥透露：「鄭怡紅到天翻地覆，感覺這個師姐好棒喔！」2個人因為個性都是直率而變成好朋友，這些年都一直保持聯絡，每每鄭怡回台都會相約吃飯。黃小琥打趣說：「鄭怡演唱會應該很文靜，我來唱一些勁歌熱舞，來幫她把場子幹熱！」

14年的廣播DJ經驗，讓鄭怡接觸到許多優秀的歌手，她表示很驕傲這些歌手，讓華語流行音樂更加精彩，並選唱周杰倫《青花瓷》、蘇打綠《小情歌》、林俊傑《不為誰而做的歌》。演場會在歌迷依依不捨的安可聲中以及大合唱《明天會更好》完美結束。

(旺報 )