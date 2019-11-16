中華隊林哲瑄過去號稱「3秒8的男人」，以跑壘速度飛快與外野守備能力聞名。今（16）日對澳洲隊之戰他卻是以雷霆萬鈞的3分全壘打，為中華隊在本屆世界12強賽畫上勝利的句點，令人印象深刻。

林哲瑄的全壘打是中華隊在本屆賽會的第4轟，複賽對韓國、美國、澳洲隊，中華隊連3戰開轟。昨役前7局戰況緊張，林哲瑄這發3分炮和陳俊秀打韓國隊的3分炮一樣，徹底摧毀對手的反撲意志，是比賽中最關鍵的一擊。

林哲瑄說，其實打到球時並不知道會飛過全壘打牆，還以為會被接殺，幸好是一發全壘打。他分析自己在這次比賽打擊不穩定，應該與打擊策略有關。可能就因太謹慎了，想多選幾球，但國際賽的投手通常比較陌生，打擊時很容易球數落後而打不出安打。

這次比賽中華隊雖只拿到第5名，但林哲瑄認為，本屆的中華隊可能因年輕球員較多，顯得特別有活力。他強調，大家都很棒，打成這樣已經沒什麼可挑剔了。

至於明年的「6搶1奧運最終資格賽」林哲瑄是否還想參加？他表示，爭取東京奧運門票當然很重要，但現在來說還太早，到時身體狀況如何也不可預期，但自己的確願意再度披上中華隊戰袍。

(中時電子報)