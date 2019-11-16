張魁昨15日歡度68歲生日，他近來正在拍東風衛視新戲《有家雜貨店》，開心和劇組一起切蛋糕慶生，同場還有「魁嫂」楊珮琪及哥哥張帝，讓他想起年輕時沒日沒夜做節目和拍戲的日子，有感而發說：「不但不覺得累，反而更有幹勁！」生日願望就是希望《有家雜貨店》收視長紅。

東風衛視新戲《有家雜貨店》日前開鏡，劇組昨傍晚貼心準備了3層大蛋糕替張魁慶生，同劇演員包括鄭進一、顏曉筠、宋城希、娃娃張幼楒，還有特別演出的張帝及小百合周月綺，以及製作人楊珮琪（魁嫂）都全員到齊，在攝影棚為張魁慶生。

魁嫂之前因身體不適未出席開鏡，她現身慶生會時，看起來神情愉快，身體狀況恢復得很好，她表示這幾天都早出晚歸，跟著劇組拍攝到半夜12點，還不忘隨時訂點心飲料給演員及工作人員，就怕大家餓著，逢人就遞上食物追問：「你吃了沒？」大家都笑說，拍完《有家雜貨店》都胖一圈了。《有家雜貨店》預計2020年春季在東風衛視播出。

(中時 )