台東大學學生駕車飛起來撞護欄 腦漿四溢1死1傷 22:002019/11/16 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 整輛自小客車飛越車道。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛當場死亡。（楊漢聲攝） 台東市中華大橋16日晚間9時20分發生一起死亡車禍，2名東大生駕著自小客車，由中華大橋北上，不知什麼原因竟整輛車飛越車道，撞向南下車道護欄，造成1死1傷慘劇。 肇事車輛因強大撞擊力，導致車頭嚴重毀損，車上零件散落一地，駕駛頭部破裂腦漿四溢當場死亡，另外一名乘客則幸運逃過一劫，至於詳細事發原因仍待警方深入調查。 (中時 ) #車道 #大橋 #中華 #原因 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強中華隊要贏南韓 輸球即丟奧運門票 00:562019/11/12 體育 今年前10月陸民航運輸5.54億人次 11:332019/11/12 兩岸 蘇澳橋塌之鑑 淡江大橋打造120年耐久性 14:582019/11/12 生活 謝繼茂：中華電5年全面5G 04:102019/11/13 財經要聞 花蓮尚志橋震損 12月1日封閉半年施工 04:102019/11/13 地方新聞 《專訪》4千間客房維持9成住房率，澳門喜來登剖析3原因 13:072019/11/13 財經 好爽！中華電信 明年平均調薪3％、最高5％ 18:162019/11/13 財經 攬才、留才 中華電加薪上看5％ 04:102019/11/14 產業．科技 被控「染紅」 葉毓蘭怒：誰抹紅我就告 14:192019/11/14 社會 為國民黨奮鬥一生 吳敦義：誓言奪回立法院長 10:042019/11/16 政治 社會熱門新聞 出門購物成死劫 他無力救人只能眼看著女友被活活燒死 - 社會 鹿港堆放木棧板工廠烈焰沖天 染紅半邊天 - 社會 台東大學學生駕車飛起來撞護欄 腦漿四溢1死1傷 - 社會 獨家》陸軍關指部少校離奇暴斃營區 軍方調查中 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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