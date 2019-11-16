駕駛當場死亡。（楊漢聲攝）

台東市中華大橋16日晚間9時20分發生一起死亡車禍，2名東大生駕著自小客車，由中華大橋北上，不知什麼原因竟整輛車飛越車道，撞向南下車道護欄，造成1死1傷慘劇。

肇事車輛因強大撞擊力，導致車頭嚴重毀損，車上零件散落一地，駕駛頭部破裂腦漿四溢當場死亡，另外一名乘客則幸運逃過一劫，至於詳細事發原因仍待警方深入調查。

(中時 )