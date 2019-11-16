美國華盛頓大學及德州農工大學14日宣布，正式啟動1項為期5年、名為「犬隻衰老計劃」（The Dog Aging Project）的研究，預計耗資2300萬美元，希望透過讓狗狗服用抗衰老藥物，藉以找出讓人類更長壽的方法。計劃正徵召1萬隻狗狗參與，不少飼主都搶著報名。

據研究計畫，實驗團隊將收集狗狗的DNA樣本及獸醫紀錄等基本資料，將狗狗分為對照和實驗組，並給其中500隻狗服用可減緩衰老速度的藥物，並追蹤牠們的健康狀態，找出牠們與人類的長壽共通點。團隊認為，因為狗狗壽命較短，且與人類共享生活環境，有利盡快收集研究資料。

由於實驗對象的狗狗年齡並無限制，因此不少希望讓愛犬更加長壽的狗主人都報名參加。不少人深信，即使實驗不一定可讓愛犬活得更久，但他們希望實驗有助延長狗狗的平均壽命。不過，也有飼主認為，讓愛犬正常地衰老死亡才是正確做法。

(中時 )