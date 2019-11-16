今年10月，兩名擁有前蘇聯背景的佛羅里達州商人在杜勒斯國際機場被捕，意外扯出他們是川普總統的私人律師朱利安尼在「通烏門」的扒糞助手。川普否認認識兩人，但有線電視新聞網（CNN）16日獨家報導說，川普曾與兩人見過多次並合影，其中一人更稱是奉他之命執行007情報員式「秘密任務」，施壓烏克蘭政府調查前美國副總統拜登父子。

兩名商人為帕納斯（Lev Parnas）與佛魯曼（Igor Fruman）。據CNN報導，去年12月，川普在白宮舉辦猶太「光明節」派對，當晚客廳擠進數百名金主，帕、佛就在貴賓當中，期間兩人還曾與川普及朱利安尼私下單獨會晤。據帕納斯告訴友人，當聊到烏克蘭時，「老闆」（the big guy，指川普）談及要賦予他與佛魯曼「秘密任務」（帕的用語），調查拜登父子。

據稱，帕納斯顯然相信自己被賦予了特別任務

，就像是「詹姆士龐德任務」。而在他看來，指揮系統很清楚：朱利安尼負責下達川普指令，帕納斯與佛魯曼擔任現場調查官。帕、佛分別是烏克蘭和白俄羅斯出生，帕能操流利俄語，佛則在烏克蘭商界人脈很廣。

CNN說，白宮並未回覆相關詢問，朱利安尼則透過律師卡斯提洛否認有上述私下會晤，稱當時眾人僅止於握握手及合照。卡氏還駁斥所謂「龐德式」任務，指帕納斯「又不是史恩·康納萊」，應該是患有「夸大妄想症」。

(中時電子報)