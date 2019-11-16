朱芷瑩（右）、詹宛儒飾演母女。公視提供

朱芷瑩體驗IG濾鏡遊戲。公視提供

葛丞（左）、唐綸。公視提供

公視最新戲劇《糖糖Online》每週六播出，主要演員詹宛儒、朱芷瑩、唐綸、葛丞與梁湘華今出席「Candy Online」IG濾鏡遊戲發佈會。今年獲得金鐘迷你劇集新進演員的梁湘華，上戲素顏扮媽媽，坦言未來想挑戰打仔角色。

梁湘華以《公視人生劇展–最美的風景》獲迷你劇集新進演員獎，當中飾演一名越南女子，不少人以為梁湘華是土生土長的越南人，其實她下足了苦工。此次《糖糖Online》中，梁湘華再飾演越南新住民，坦言儘管擔心演員形象受到侷限，但「若能把十個外籍人士演得各個個性鮮明，我想也是種成功。」梁湘華也表示未來想挑戰打仔角色、拍攝武打戲，「身體要受嚴苛訓練外，還能兼顧演技是相當困難的」。

27歲的梁湘華，在《糖糖Online》中不僅是新住民身份，更有一個高中生兒子翁建東（葛丞飾演），為了讓對手演員相信自己可以是媽媽，梁湘華刻意素顏，收起少女形象，妝髮服裝也特別挑選做搭配。

葛丞回憶見到梁湘華時，因兩人實際年齡只差1歲，卻要演出母子分離的悲情劇碼，他尷尬說「不知道該叫湘華姐、湘華，還是什麼稱謂才好」。為了醞釀離別情緒，葛丞在片場不與梁湘華打招呼、不與她說話，刻意閃躲兩人的互動。戲外梁湘華與葛丞延續媽媽、兒子稱謂，第一時間葛丞得知梁湘華獲金鐘獎時，錄了一段「給媽媽的話」，暖心祝賀「媽媽」梁湘華。

曾演出電影《王牌教師麻辣出擊》的葛丞，在《糖糖Online》中展現企圖心，試鏡時寫滿完整3頁的角色自傳，苦練越南語。因為頑皮搗蛋的角色形象，他笑稱，記憶最深的都是髒話怎麼說。他與唐綸在戲中是一對熱愛打籃球的死黨，但現實生活中兩人都不會打球，跑去向國小學生學基本的運球和上籃，鬧出一堆糗事。

公視原創戲劇《糖糖Online》16日起晚間9點起播映，每週更新4集，於公視、公視＋同步播出。

(中時 )