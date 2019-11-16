范少勳。公視提供

郭書瑤。公視提供

郭書瑤學會好好說再見。公視提供

郭書瑤（左）與范少勳。公視提供

話劇社在社辦玩碟仙，卻引發意想不到的後果。公視提供

《通靈少女2》本周日（17日）播出完結篇，小真被媽媽阻止不能在濟德宮服務的同時，温貞菱替直播主黃鐙輝執行了湖邊驅魔法會。這場戲温貞菱確實感受到自己中邪，「感覺有多聲音在腦裡跟我對話」，連該劇顧問索非亞也問她「你以前有中邪過嗎」？

回憶起這場戲，温貞菱說「當時的我在一個中邪狀態，那時候的感覺就是感覺很不舒服，因為當下的狀態，像腦子裡同時有很多聲音在講話，但那些聲音我都不認識」。由於本身體質可以感覺到異樣，也確實在電影或小說裡看過被附身的人的樣貌，所以當時索非亞問她「為什麼你這麼像真的中邪？以前有中邪過嗎」？

有感應的不只温貞菱，這場戲現場有些人也表示心裡毛毛的。索非亞因為當天沒能從頭到尾「盯場」，所以事先在碟子上寫符，防止真的有東西跑進去。但拍攝時，道具上的符就被演員們摸掉了。温貞菱透露「索非亞有說這個廢棄大樓的場景剛好是我們拍攝之中數一數二陰的，所以拍攝時我一直聽到旁邊非常多的好兄弟一直說選這個字！這個字我要」。

范少勳透過飾演劇中體弱多病的張宇軒，了解可以用不同方式去面對與解決問題，更體會了把握當下的重要。此外，范少勳更說，最硬的戲不是阿樂跟父母道別，而是在第八集，張宇軒要回到自己的身體，和小真達成約定的時候。這場戲讓他哭到泣不成聲，全身抽蓄，在一旁的瑤瑤也看得很心疼。

《通靈少女2》每周日晚間9點於 HBO 和 HBO HD 頻道，以及公共電視和公視＋ 播出。

(中時 )