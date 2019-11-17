白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）15日表示，美陸初步貿易協議可能不需由總統川普與大陸領導人習近平來簽。雖然他解釋這並沒有特別意涵，但美媒認為這正突顯初步協議可能不會太重要，以免各方過分寄予厚望。

據路透社報導，柯德洛暗示美陸局部貿易協議可能不會由兩國元首來簽，若由部長層級簽署「也不用過度解讀」，還堅持美中間的談判確有進展，但不願定出簽署時間表，也淡化外界對簽署時間點的質疑，甚至還開玩笑地說，搞不好就在他辦公室裡簽。

「國會山莊報」（The Hill）報導分析，柯德洛暗示美中局部貿易協議可能不會由兩國元首來簽，似有意凸顯這份初步協議可能不是太重要，以免各方過分寄予厚望。最初宣布美陸有望達成第一階段的初步協議時，批評者就指許多最重要與棘手議題，初步協議都沒觸及到，而是留待「第二階段」協議時再談。

雖然柯德洛也證實，撤銷現有與預定上路的加徵關稅，的確有在協商討論的範圍內。而美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國與大陸15日將以電話方式繼續貿易談判，兩國已就協議細節取得進展。

目前雙方正試圖敲定第一階段貿易協議。但羅斯表示，目前還不清楚第一階段協議何時能定案。美國下一波對大陸進口商品加徵關稅預計12月15日實施。當被問及目標是否在那之前達成貿易協議，羅斯並沒有回答。

羅斯也表示，川普還沒同意將移除關稅列進協議，且陸方允諾採購美國農產的規模尚待確認，「陸方買得起400億到500億美元的美國農產，這沒問題；問題是他們願不願意承諾，以及承諾後有無確實履行的機制」。

(中時電子報)