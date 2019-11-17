總統選戰進入白熱化階段，國民黨總統候選人韓國瑜近日被週刊爆料買台肥的南港7200萬元豪宅、內湖工業宅等，最後南港豪宅小賠，地產圈直言，一般買賣預售屋資料不會對外揭露，僅韓國瑜、台肥、買方和國稅局知情；也讓藍營認為，民進黨政府為贏大選，已出動國家機器對付韓國瑜。

韓國瑜被綠營批評買賣台肥預售屋用特權，其實總統蔡英文才是真的地產女王。(中時資料庫)

韓國瑜被綠營批評買賣台肥預售屋用特權，其實總統蔡英文才是真的地產女王。(中時資料庫)

事實上，被指稱買豪宅的韓國瑜，壓根比不上總統蔡英文，據調查，小英不僅曾坐擁內湖大片土地、陽明山別墅、敦南豪宅和新北豪宅，還曾在紐約擁有曼哈頓豪宅，是貨真價實的地產女王。

韓國瑜買賣預售屋的資料全都露，遭質疑蔡政府利用國家機器，韓營乾脆公開全部資產，並喊話「下一個換蔡總統」。(中時資料庫)

真相在這裡!！韓國瑜投資夢碎？買房竟小賠收場

選舉進入倒數階段，離明年總統立委選舉投票日只剩下不到六○天，藍綠陣營競爭已白熱化，有週刊日前爆料，韓國瑜買賣台肥在南港的豪宅「日升月恆」預售案，最後小賠，緊接著，民進黨立委林俊憲跳出來說，韓國瑜逼台肥貸款1400萬元，補足當時因政府打房，限制豪宅貸款的差價，明顯要打擊韓國瑜陣營，以摘掉韓國瑜的庶民光環。

韓國瑜購買的豪宅「日升月恆」因為碰上馬政府打房，規定台北市7000萬元以上的豪宅只能貸款5成，原先市場約可貸款7至8成，因此讓韓國瑜要補足價差。

總統蔡英文早在85年任陸委會主委時，其公布的資產數量警人，且曾一口氣賣15塊地，不少人稱之地產女王級政治人物。(資料照)

事實上，「日升月恆」也和不少住戶有糾紛，就連知名造型師王俐人也對台肥提告，發現有預拌混擬土摻入爐渣，公設也沒有1500坪森林公園等違約情況；據台肥年報揭露，富聯國際、城邦有限公司、寬築建設、大薰有限公司等也和台肥提違約金訴訟。

也有住戶跳出來揭露當時合約，合約書第九條貸款約定，未來各種因素而造成了可以貸款的差額，在貸款金額30%以內者，乙方同意以原承諾的貸款相同年限還有條件，由甲方來分期清償，當時共有96戶就有80戶都以此為由發存證信函給台肥。

前台肥員工也因為看不下去，跳出來向媒體解釋，「日升月恆」預售的情況賣得很好，他沒有被施壓，也沒看到韓國瑜耍特權，而且不是只有韓國瑜一人寄存證信函到台肥，其他跳出來的住戶也是希望台肥能履約協助住戶幫忙負擔。

「會跳出來還原當時的狀況，是因為立委亂說話，我很痛心，因為客戶明明很好，辛苦賺錢買房子也是好事，也不是個案，因為有96戶跟我們買房子，立委卻把他講成這樣，我覺得很沒道理。」該名員工還質疑，為何立委會知道這些個資，「這種資料不可能對外公布」，因此他認為非常不單純。

遭質疑利用國家機器讓個資外洩且真相被扭曲

不只台肥員工不解個資外洩，地產圈也直言，一般預售屋買賣只有建商（台肥）、買方、賣方（韓國瑜）、仲介和國稅局知情，尤其《個資法》上路後，就連地籍謄本都不會揭露全名，內政部實價登錄也查不到該筆資料，該筆資料能如此完整揭露，實在啟人疑竇。

面對綠營揭露個資，韓國瑜競辦副執行長孫大千說，這恐怕只是「國家機器」殲滅政敵的開始，「這如果不是『國家機器』，難不成又是『媽祖托夢』嗎？」他認為，媒體就算再神通廣大，有些個資是根本不可能查出來，若真這麼有辦法，就應該請他們來接手國安局和調查局了吧？「國家機器」一波又一波的黑韓攻勢將會陸續登場。

國民黨立院黨團也懷疑韓國瑜個資是被國稅局、台肥洩露，國民黨團總召曾銘宗指出，政府機器已經介入，結合部分立委，藉由洩漏本案個資，其實就是為了刻意操作單純的房子買賣事件來抹黑韓國瑜形象。

草協聯盟發起人李正皓也說，南港豪宅案現在流出的內部資訊，理論上沒有記者會知道，資料百分之百是從台肥內部流出的，他要韓國瑜小心，因為這是「民進黨要出去攻勢的起手式！」

小英平常見客的永和豪宅也要3000萬元。(資料照)

韓總哭哭！買賣房產差太多 小英才是地產女王

雖然總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、總統府祕書長陳菊都跳出來要藍營提出有國家機器介入的證據，但事實上，地產王並非韓國瑜，小英才是真正的地產女王。

攤開公務人員財產申報表，可以明顯發現，蔡英文總統在民國85年還擁有內湖、松山、大安等多筆土地，隔年就一口氣處分內湖區的15筆土地，只剩下松山區二筆、大安區一筆。

網友也翻出舊資料，蔡英文民國85年賣出松山五期重劃區房屋一戶，獲利2700萬元；隔年賣出內湖六期重劃區十五筆土地，民進黨說獲利4300萬元；民國97年又再賣掉內湖四期重劃區土地，民進黨說蔡家只賺8億元；隔兩年，蔡家又賣掉內湖四期重劃區土地，民進黨說只賺4億元。

韓國瑜曾投資的「日升月恆」引發爭議，但事實真相被扭曲，且涉及違反個資保護法。(中時資料庫)

此外，蔡英文總統還在松山五期重劃區持有兩筆土地，市場傳出開價每坪210萬元，她還曾坐擁陽明山別墅，蔡英文總統的地產女王封號可說是當之無愧。

除了曾在松山、內湖、陽明山都有土地外，蔡英文在敦化南路二段也持有一戶77坪的豪宅，據實價登錄顯示，該區段在民國103年時，市值上看1.22億元，此外，小英常用來開會、接見客人的新北永和豪宅，據實價登錄顯示，她也一次買下二戶，打通後總面積達70坪，民國103年時市值也高達3000萬元。

小英台北房產買不夠 紐約曼哈頓也有豪宅

當然地產女王投資不只在台灣，小英也曾是曼哈頓的高級豪宅持有者，據公務人員財產申報表顯示，她在紐約市中心曾有一戶高級公寓，民國104年時，市值3000萬元，換算每坪高達120萬元，該棟豪宅離位在第五大道上的紐約半島酒店走路僅需7分鐘，地理位置相當不錯。

蔡英文總統當地產女王不打緊，最重要的是這些土地交易也涉及五大爭議，網友「述說論壇」也整理出，當初蔡英文出售內湖六期土地時疑申報不實，一開始說只有149坪，後來改口變170坪，售價也出現羅生門，市場認為每坪售價50萬元以上，民進黨則拿售價每坪28萬元計算，價差達1.4億元。

其次，蔡英文強調沒有經手土地買賣，但蔡英文和他哥哥曾向北市府提「異議聲請書」，要求自辦重劃，反對設置加油站等；第三，民進黨以高標準批判王如玄投資眷村改建宅，卻拿低標準看蔡英文家族炒地皮疑雲；第四，民進黨護英說，內湖六期土地持有達9年，不算炒地皮，但松山五期只持有2.5年難道不算炒地皮？民進黨卻說，坪數才76坪，何來炒作？

網友「述說論壇」說，最重要的是，蔡英文一向標榜「居住正義」對照自家養炒地皮作法，明顯是掛羊頭賣狗肉之嫌，房地產高價難辭其咎。

綠營雖然揭露韓國瑜買賣預售屋，想要一舉攻破韓國瑜的庶民形象，卻忘記自家的總統蔡英文，其實才是真正最會炒地皮的地產女王。

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(中時電子報)