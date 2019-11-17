擁有「雷槍」封號的NBA三分傳奇射手雷艾倫，最近終於透露自己會在2016年選擇退休的主因之一，就是因為那年夏天杜蘭特選擇加盟勇士，而非塞爾提克，因為假如當時杜蘭特跳槽塞爾提克的話，雷艾倫也會宣告復出跟杜蘭特聯手。

「我在2016年跟塞爾提克總管安吉討論過，我告訴他，這是我最後的努力，我會重回波士頓，」雷艾倫表示，「杜蘭特當時成為自由球員，且把塞爾提克當作加盟選項之一，我跟安吉說只要杜蘭特來了，我肯定復出，且替波士頓帶來好運。」

事實上，在2016年夏天自由市場上，杜蘭特確實認真考慮過加盟塞爾提克，為了表達招募誠意，塞爾提克甚至請來NFL新英格蘭愛國者隊明星四分衛布雷迪擔任「說客」之一，可惜杜蘭特最後選了勇士，更幫勇士連兩年搶下總冠軍。

也因杜蘭特放棄跳槽塞爾提克，讓當時已經快要兩年沒打的雷艾倫徹底死心，直接放棄再次復出與追求個人第3冠的念頭，最後在2016年11月1日這天宣布退休，也讓球迷再也沒法欣賞到他的三分神射身影，恐怕杜蘭特自己也沒想到！

(中時電子報)