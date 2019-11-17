泰坦II型（Titan II）洲際飛彈發射複合設施

如果真想大大地與眾不同，有個位於美國亞利桑那沙漠的超大新家，只要願意拿出39.5萬美元（約1,200萬台幣），就能買下這個曾是發射泰坦II型（Titan II）洲際彈道飛彈的複合設施。

據《商業內幕》（Business Insider）與《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網報導，這佔地達12英畝（近5公頃）的飛彈發射複合設施1980年代已退役，而泰坦II型飛彈系統曾是美國「最機密的政府資產之一」。

這地下設施曾存放毀滅力達900萬噸黃色炸藥的W-53熱核彈頭，隨時準備摧毀美國的死敵。泰坦II型飛彈1963年服役美國空軍，能從美國打擊蘇聯與中國大陸，而當初美國在廣島投下的原子彈威力，也不過只有相對低的1.6萬噸黃色炸藥威力。

雖然設施看來顯然沒有水電，但房地產商建議，買家可以鑿井，以獲取水源。此外，房地產資訊網上保證，從當地可以「迅速」抵達土桑（Tucson），開車20分鐘就能獲得日常生活補給品。所以這地方離城市有點遠，又不會太遠。由於整座設施都在地下，因此對根本不想有閒雜人等打擾的隱士型買家來說，可能是上上之選。

(中時電子報)