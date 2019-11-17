生養兒女是一件大事，女人孕中就有許多禁忌，相信不少人都看過農民曆上的「胎神占方」，就是在標示「每日胎神所在位置」一旦輕易的動工、移動家具、敲敲打打釘釘子、甚至碰碰針線就可能會驚動胎神，而驚動胎神的下場可是有網友分享血淋淋的案例。

網友在《靈異公社》PO文，分享長輩的說法。他表示，老一輩常說家中有孕婦勿有釘釘子工程怕驚動胎神禁忌。可是如果剛好房屋又不得不做修繕工程時，長輩說工程進行前先看沒有胎神的日子，然後施工前用掃把在要施工地方略為掃動，再灑點鹽米就可破除禁忌。原PO也向網友徵詢「更好方式或經驗分享？」

許多網友也分享自己周遭的慘痛經驗，留言「之前我們師母，因為他家正對面施工他有沖到，結果九個月產檢的時候正常，後來隔沒幾天小孩胎死腹中沒心跳了」、「是啊，算是湊巧嗎？我懷老大的時候，為了掛照片，在床頭牆上釘了個釘子，結果老大出生時，心室中隔缺損，好險一歲前就自己癒合...所以寧可信其有啊...」、「我懷軒軒時為了撿手機讓老公挪開床頭，隔天下午大出血，整個房間跟浴室都是血.....胎盤邊緣裂了」、「這真的不能鐵齒（懷老大時候在床頭貼個掛鉤，老大生下來後面脖子正中間一顆痣）」、「我懷老大時，家裡有釘東西，老大出生背後有個疤」...等許多慘痛的例子，都讓人直呼寧可信其有。

有網友也分享，「胎神是跟著媽媽走」因此動工的時候孕婦不要在場留言「我們是租屋然後新家裝潢好才搬進去，搬進去之後一切要釘要弄的都等生完之後才弄，聽說胎神是跟著媽媽走」、「我懷孕的時候住在娘家，那時候我爸要用東西釘釘子都叫我出去不能在家裡」，也有網友提到要「拿新掃把綁紅繩要動的地方先掃一下請胎神先移位置」而「灑鹽米」的程序也一說其實是灑洗米水，另外也有網友提到「其實有一說是在肚子上面綁紅線，洗澡也不要拆，這樣就沒事了，因為我就是這樣，懷孕5個月自己還笨笨的自己搬睡覺的床，轉90度，小孩生出來也超級健康，沒事啊」

」

(中時電子報)