對AV界來說，近日最大的新聞就屬於「安齋らら」與「めぐり」的出道，其實這兩人就是過去頭牌AV女優「宇都宮紫苑(又名RION)」以及「藤浦惠」，但讓人好奇的是，為何這兩位已經隱退數年的女優卻突然宣布復出？AV達人「一劍浣春秋」揭露箇中秘密。

宇都宮紫苑與藤浦惠的復活，讓粉絲們簡直HIGH爆，但引退多年的她們為何又突然要復出賣肉？不少粉絲紛紛猜測是不是經濟出問題，對此一劍浣春秋表示，這個說法算對也算不對，的確有不少女優引退後揮霍無度，導致瀕臨破產，但更多女優在引退後覺得，無論做什麼，錢都賺的不夠多，比起拍A片拿錢的日常，女優們無法適應每天出門打工、上班生活，一旦前不夠用就忍不住重投AV界懷抱。

但一劍浣春秋表示，藤浦惠的理由卻相當奇葩，藤浦惠本人表示，自己在2017年引退後，就再也沒有性生活，年僅30歲的她無法忍受，寂寞難耐，所以即便違反誓言也要回到鏡頭前拍片，為此藤浦惠在復出前，還努力運動讓自己成功瘦身，以完美姿態回歸，相當敬業。

(中時電子報)