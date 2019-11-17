蔡英文高雄總部16日下午舉行成立大會，支持者陸續入場。（圖／中評網）

民進黨蔡英文2020高雄競選連任總部昨日在鳳山舉行全台首場造勢大會，大會當晚宣布現場已有10萬人，造勢算是成績不錯。不過，媒體現場觀察有兩大破綻：支持者是一輛輛遊覽車載進來；蔡英文致詞時，現場仍有不少空椅子。

據《中評社》報導，昨天下午4時陸續有支持者進入會場。媒體上到周邊大樓制高點拍攝，發現周邊道路依稀可見一輛輛遊覽車正塞在路上準備駛入造勢會場放人。顯示民進黨為拉抬明天「蔡賴配」正式成軍前的這場造勢活動，消耗不少動員力量，包括行政院長蘇貞昌領軍的行政團隊及百工百業後援會幹部都站台拉抬選情。

蔡總統傍晚在支持者的簇擁及當選聲中緩步大進場，當蔡總統上台拉起賴清德、蘇貞昌的手和支持者同聲喊當選，將現場氣氛拉到最高潮。主辦單位喊出現場超過10萬人。不過，現場仍有不少紅椅子沒人坐定位，更有支持者在小英致詞時提早離去。

但這場活動宣稱現場湧入10萬人，基本上有展現民進黨挾執政黨優勢的動員能力；國民黨總統參選人韓國瑜必須正視民調長期落後、國民黨不分區立委名單帶來的紛擾，早日扭轉目前劣勢。

(中時電子報)