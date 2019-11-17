國民黨不分區立委名單調整，台南市議員謝龍介從第11名改第15名，謝龍介今天說，明年1月11日大選投票後，他就啟動競選黨主席，研擬修改黨章，讓當選總統的韓國瑜兼任黨主席。

謝龍介今晚也告訴中央社記者，明年1月11日大選投票後，他就啟動競選黨主席，若是當選，他將研擬修改黨章，讓當選總統的韓國瑜兼任黨主席，救黨救國。

而政治評論家黃暐瀚則在《楷道論政》Youtube直播中表示，謝龍介生氣是有理由的，如果謝龍介比吳敦義更「壓陣」，更有催票作用，那謝龍介來當黨主席就好了！

(中時電子報)