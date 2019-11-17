謝龍介選黨主席？ 黃暐瀚曝真實想法 00:012019/11/17 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 政治評論家黃暐瀚。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區立委名單調整，台南市議員謝龍介從第11名改第15名，謝龍介今天說，明年1月11日大選投票後，他就啟動競選黨主席，研擬修改黨章，讓當選總統的韓國瑜兼任黨主席。 謝龍介今晚也告訴中央社記者，明年1月11日大選投票後，他就啟動競選黨主席，若是當選，他將研擬修改黨章，讓當選總統的韓國瑜兼任黨主席，救黨救國。 而政治評論家黃暐瀚則在《楷道論政》Youtube直播中表示，謝龍介生氣是有理由的，如果謝龍介比吳敦義更「壓陣」，更有催票作用，那謝龍介來當黨主席就好了！ (中時電子報) #2020大選 #國民黨不分區立委 #吳敦義 #韓國瑜 #謝龍介 #黨主席 #黃暐瀚 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳遭韓粉逼宮 吳敦義親口回應了！ 13:062019/11/12 政治 最新不分區名單曝光 網：謝龍介快哭了、韓粉爆怒！ 15:592019/11/15 政治 不分區改列第15 謝龍介驚爆：將參選國民黨主席 19:182019/11/15 政治 謝龍介爆大選後選黨主席 修黨章讓總統可兼黨主席 22:242019/11/15 政治 謝龍介不分區為何排第15 驚人原因曝光 22:582019/11/15 政治 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 不分區遭排假15真16 謝龍介正面回應 08:472019/11/16 政治 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 吳敦義引眾怒 支持者鼓勵周錫瑋參選黨主席 13:022019/11/16 政治 為韓布局 謝龍介將參選黨主席選戰 14:042019/11/16 政治 政治熱門新聞 蔡英文高雄競總成立空拍圖曝光 網驚呆！ - 政治 不演了！吳敦義說溜嘴要奪立院龍頭 連勝文回10字 - 政治 小英高雄造勢號稱10萬人 現場空椅會說話 - 政治 不投國民黨了！百萬鋼鐵韓粉將改投… - 政治 韓國瑜參加林金結造勢來這麼多人 韓粉安心了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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