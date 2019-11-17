總統蔡英文的高雄市競選總部16日舉辦成立大會，主持人一度宣布現場湧入逾10萬人，有網民直擊現場說，本以為人應該少少的，未料人潮爆到馬路，不禁想：韓國瑜在高雄不太妙了嗎？

PTT網民貼文表示，聽朋友說今天民進黨有活動在高雄，我又剛好在附近，就跟朋友一起去，想說去年氣勢都很差，16日只是競選總部開幕，人應該少少的，去看看能不能領到便當，一去...他X人爆場爆到馬路，別說便當了，連進場都進不了。其他地方我是不知道啦！感覺在高雄，韓國瑜不太妙了。甚至認為，有在跑選舉場的都知道，民進黨氣勢跟去年不太一樣了。

鄉民們回應說：「連五x嵐都推車來賣。」、「今年雙方要比造勢場夜市的豪華數量嗎？」、「今年韓國瑜任何縣市隨便都10萬人以上。」原po回，「可是他的我也跑了好幾場ㄟ...目前只有凱道那場有的拚...」

有人問：「原po今年也是跑場高手？」原po回說，「今年初韓的氣勢其實很好，但從我跑他雲林那場開始發現他氣勢開始弱，人開始變少，然後今天跑DPP這場被剉到了，X，人夭壽多。」

(中時電子報)