澳洲野生動植物巡察員狄克曼講述了他在鱷魚口下逃生的恐怖經驗。他和一隻「非常狡猾」的鱷魚經過一番纏鬥，用拇指戳爆牠的眼睛才得以脫險。

狄克曼（Craig Dickmann）10日一時決定，要前往澳洲北部名為「鱷魚之鄉」的一個偏遠地區釣魚。他說，正當他要離開海灘時，一隻身長2.8公尺的鱷魚從他身後逼近。

法新社報導，狄克曼昨天在澳洲昆士蘭省（Queensland）凱恩斯鎮（Cairns）的醫院病床上告訴記者：「我轉身準備離開時，首先看到的是，鱷魚的頭向我逼近。」

狄克曼表示，鱷魚咬住他的大腿不放。他說：「我想，鱷魚上下顎咬合的啪嗒聲會讓我永遠揮之不去。」

54歲的狄克曼表示，他在偏遠地區的海邊與鱷魚纏鬥，鱷魚企圖把他拖下海。狄克曼用大拇指戳向鱷魚的眼睛。他說，他發現「刀槍不入」的鱷魚只有眼睛是弱點。

狄克曼說：「牠的眼睛深度陷縮，如果手指戮得夠深，還可以碰到骨頭，所以我盡可能戳到最深處，這時鱷魚鬆了口。」

幾分鐘後，狄克曼成功制伏了鱷魚，並將牠的上下顎闔上。狄克曼表示，他接著將鱷魚推開，鱷魚隨後滑入海中。

狄克曼手腳的皮膚都在與鱷魚纏鬥過程中撕開。他開了過45分鐘以上的車回家後，打電話給救難機構求救。

(中時電子報)