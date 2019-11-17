馬來西亞「詩華日報」日前一封內部聲明指出，應中國總領事館要求，新聞內容應避免「中港台」名字並列，須寫成「中國（包括台灣與香港）」，引發爭議，也有民眾發起罷看。

據了解，這封聲明是馬來西亞東部的砂勞越州報紙「詩華日報」所發出，署名者為新任詩華日報總編輯謝周文。內文表示，應中國駐馬總領事館要求，由於香港與台灣屬於中國領土，日後新聞內容或標題應避免「中港台」名字並列，若同時出現三個地區名字，須寫成「中國（包括台灣與香港）」。

這項聲明的對象是詩華日報的所有編輯與記者。

這件事情在11月14日在臉書流傳開後，許多網友都譴責中國領事館干涉媒體自由，認為馬來西亞媒體應該要有編輯自主權，並有人掀起罷看言論。

有網友表示，「嚴厲譴責中共干涉馬來西亞內政！看看大馬中文媒體是否甘願做中共狗」，也有網友留言「香港沒得說，但是台灣不是中國的」，其他網友則乾脆直接呼籲罷看。

與詩華日報屬同一報業集團的高層人士透露，這份聲明並非捏造，的確是詩華日報總編輯親自下令發出去。不過據他了解，這份聲明並未經過報社幕後出資老闆同意，是總編輯自作主張，事情爆發後，總編輯已被報社老闆召見問話，並下令撤回這項聲明，以捍衛報館在報導新聞的中立性。

這名人士透露，其實中國領事館經常會與馬國中文報社高層吃飯，並會不斷透露中方希望馬國中文媒體報導的方向與立場。尤其在香港反送中事件爆發後，中方更希望馬國媒體的報導能靠攏中國共產黨官方立場，只是要如何處理編輯方向，馬國各家媒體依舊有自己的拿捏準則。

另一方面，針對是否收到中方有如此要求時，馬國最大的中文報紙星洲日報總編輯郭清江表示並未收到相關指示，但他也不願回應更多詳情。

對於中國強行推銷「一個中國原則」的做法 ，外交部發言人歐江安表示，對中方無理霸道的行徑表達強烈抗議與嚴正譴責，台灣從來不是中華人民共和國的一部分、不受中國政府管轄，中華人民共和國未曾統治過台灣一天，唯有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣全體人民。

歐江安指出，中國以政治手段干擾他國媒體的新聞自由，在國際社會強行推銷「一個中國原則」，行徑囂張惡劣；呼籲各國媒體恪守中立，「共同維護新聞自由與尊嚴，拒絕任何損及我國國家地位的不當作為，以遏止中國政治霸凌與無理要求」。

(中央社)