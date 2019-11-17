不讓鄰近城市上海、東京專美於前，睽違一甲子，波士頓交響樂團將在2020年再度訪台，完成北美五大交響樂團近兩年來訪台的音樂拼圖，顯見台灣在歐美樂壇的巡演規劃裡，是不可錯過的演出地點，再度引起樂迷關注和討論。

「北美五大交響樂團」是1950年代就被樂評家廣泛使用的術語，指的是美國五個具有重要成就的交響樂團，包括紐約愛樂、波士頓交響樂團、芝加哥交響樂團、費城管弦樂團和克利夫蘭管弦樂團。

1950年代戰後的台灣樂壇，可說處於「沙漠」狀態，1955年，演出事業如日中天的美國空中交響樂團，在指揮家約翰笙的率領之下，舉辦亞洲巡演，台灣成為其中一站，就有樂迷在臉書上寫下，懷念當時在台北三軍球場聽的交響音樂會。

1960年波士頓交響樂團首次來台，由美國新聞處委託遠東音樂社代辦，全台樂迷蜂擁而至，盛況空前，長年書寫樂評、觀察樂壇動態的資深古典樂迷林衡哲表示，「當年的盛況，門口還有人賣黃牛票，一張20元賣70元，但藝術無法用金錢衡量，我爽快答應，花70元，買了兩小時天堂般的生活。」

在這之後，紐約愛樂在1984年由指揮家祖賓．梅塔率領來台，克里夫蘭管弦樂團則是在1987年由指揮大師克里斯托夫．馮．多南伊帶領首度訪台，費城管弦樂團則是在1999年，由指揮家、鋼琴家沃爾夫岡．薩瓦利希率領來台。芝加哥交響樂團則是由歐斯莫．凡斯朋帶領，在2003年首次來台。

(中時 )