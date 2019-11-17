蔡英文致詞結束才轉身離開時，講台下群眾竟立即起身離開會場，趕搭會場外的接送的大型遊覽車離開。(圖/中評社)

蔡英文致詞結束才轉身離開時，講台下群眾竟立即起身離開會場，趕搭會場外的接送的大型遊覽車離開。(圖/中評社)

蔡英文日前到雲林縣斗六市參加民進黨雲林縣立委劉建國斗六競選總部成立大會，動員超過1萬多名支持者到場，不過當蔡英文致詞結束才轉身離開時，講台下群眾竟立即起身離開會場，趕搭會場外的接送的大型遊覽車離開，再演「麥離開」有趣畫面。

據《中評社》報導，民進黨雲林縣山線立委劉建國斗六競選總部8日成立大會，主辦單位準備8000張座椅後來全數坐滿，當晚7點半主持人宣稱超過1萬人到場。晚間8點半蔡英文上台致詞，隨後揮手向台下民眾說再見。蔡英文才剛轉身離開，台上主持人開始唱名介紹其他來賓，此時台下群眾幾乎全部站起來，不理會台上主持人還在介紹來賓，轉身走出會場，留下現場大量空蕩蕩的座椅，台上台下對比形成有趣畫面。

對此，劉建國競選總部工作人員解釋，原本來賓介紹是在一開始就要進行，是因應蔡英文到來，所有大會行程才往前挪移，才有不必要的誤會。

(中時電子報)